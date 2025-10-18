La nieve sorprende en Sierra Nevada Se trata de la segunda nevada del mes de octubre

Carlos Balboa Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 14:21

Sierra Nevada va cambiando, muy poco a poco su fisionomía. La estación de esquí y de montaña, que recordemos tiene previsto abrir temporada de esquí el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen para contar con nieve suficiente, ha vivido una nueva y pequeña nevada en la noche de este viernes.

Así lo muestran las imágenes de las propias cámaras de la Sierra, que dan cuenta de los copos caídos, ligeros eso sí, pero que van a contribuir a humedecer el terreno.

Se trata de la segunda nevada del mes de octubre, tras la acontecida el entorno de las pistas del área Veleta el jueves 9 de octubre fruto de la borrasca Alice.

Balance

a estación de esquí de Andalucía cerraba el pasado 4 de mayo la temporada invernal 2024/25, con un balance total de 1.250.000 usuarios, lo que supuso un 12,5 por ciento más con respecto a la temporada anterior; de los cuales un total de 861.400 fueron esquiadores, un diez por ciento más.