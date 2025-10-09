La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada Los copos han caído por encima de los 3.000 metros de altitud y está previsto continúen durante la noche de este jueves y este próximo viernes

La llegada de la dana Alice ha dejado las primeras precipitaciones en forma de nieve en cotas altas de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada. Son nieves por encima de los 3.000 metros de altitud que está previsto continúen durante la noche de este jueves y este próximo viernes.

Fuentes consultadas por Europa Press en Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, han detallado que es en el entorno de las pistas del área Veleta en las que caen en la tarde de este jueves estas primeras nieves.