Problemas de tráfico en la Avenida de Andalucía. IDEAL

La lluvia deja una decena de incidencias y afectaciones de tráfico en Granada

Granada capital, Monachil o Huétor Vega han sufrido corte de calles o inundaciones de garajes

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:07

La Aemet anunciaba que la tarde en la provincia de Granada se podía complicar con lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Y así ha sido. Las precipitaciones caídas durante la tarde han dejado varias incidencias y afecciones al tráfico en la capital y su Área Metropolitana.

Sobre las 17.30 h. comenzaban las fuertes lluvias, por lo que la Policía Local de Granada ha tenido que actuar en varias calles anegadas. En la Avenida de Andalucía se ha tenido que cortar el paso subterráneo por inundación, en Fernando de los Ríos tampoco se puede circular en un carril, así como la calle Víctimas del terrorismo y la vía que discurre por el Paseo del Salón, junto al río Genil. Además, la calle Yerma también ha presentado problemas por acumulación de agua. Es por ello que Bomberos de Granada del Parque Sur han tenido que salir para achicar la lluvia en vías y sótanos.

El Área Metropolitana no se ha salvado. Monachil. Huétor Vega, Cenes de la Vega y la zona de Lancha del Genil han sufrido incidencias por calles intransitables y garajes inundados.

Por todo ello, la Policía Local de Granada ha pedido a los conductores paciencia y precaución por las incidencias registradas.

