Zona de Pradollano el último día de esta temporada. Ariel C. Rojas

Cetursa arreglará el carril de Borreguiles a la Hoya y pondrá baños en Pradollano

Una obra eliminará los socavones de esta vía deteriorada por la nieve y otra cumplirá con la demanda que reclama aseos en la plaza central de Sierra Nevada

Laura Ubago

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:05

Cetursa afronta reformas y mejoras en Sierra Nevada que van renovando las instalaciones y dejándolas a punto para la llegada de la nieve y los ... esquiadores. Dos obras nuevas son las que se abordarán y las que han salido a licitación en busca de empresa que las lleve a cabo. Una consiste en la reparación de una carretera interna de la estación y la otra, en el refuerzo de la iluminación en la plaza de Pradollano y la instalación de unos baños públicos, reclamados a lo largo del tiempo.

