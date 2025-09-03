Cetursa arreglará el carril de Borreguiles a la Hoya y pondrá baños en Pradollano

Cetursa afronta reformas y mejoras en Sierra Nevada que van renovando las instalaciones y dejándolas a punto para la llegada de la nieve y los ... esquiadores. Dos obras nuevas son las que se abordarán y las que han salido a licitación en busca de empresa que las lleve a cabo. Una consiste en la reparación de una carretera interna de la estación y la otra, en el refuerzo de la iluminación en la plaza de Pradollano y la instalación de unos baños públicos, reclamados a lo largo del tiempo.

La carretera que se reparará es la que une Borreguiles con la Hoya de la Mora. La nieve y la maquinaria deterioran este carril que recibirá una inversión de más de 300.000 euros para que mejore su estado.

Además de durante el invierno, la carretera se usa en verano, para realizar el mantenimiento de toda las instalaciones de la estación y, también, las reformas y nuevas obras. En particular en la zona de Borreguiles, centro neurálgico de la estación de esquí, por lo que sufre el paso de vehículos pesados y que, sumado a las condiciones climáticas adversas a la que se ve expuesta, en particular el cambio de temperaturas y los ciclos hielo-deshielo, dejan esta vía deteriorada con unos baches perceptibles y considerables.

Por eso Cetursa ha planteado su reparación, para mejorar el asfaltado y por tanto, su estado general y seguridad. La obra consistirá en la reparación de los socavones y en la renovación del asfaltado de este trayecto.

La otra obra que ha sacado a licitación Cetursa es la renovación del alumbrado público en los viales de la Plaza de Andalucía. El objetivo es acabar con la deficiencia lumínica de la zona y retirar las actuales luminarias tipo farol y de cambiar el cuadro de mando y protección de la propia plaza.

Además se harán unos aseos públicos. Se situarán debajo de la rampa que comunica la plaza de Andalucía y la plaza de Pradollano, ya que no hay baños en esta zona y los más cercanos están en la planta -1 y -2 en el parking de Cetursa.

Los baños son una antigua reivindicación de los usuarios de la estación en Pradollano, ya que hasta ahora sólo podían hacer uso de los baños que Cetursa tiene en el parking subterráneo de la plaza de Andalucía.

En colaboración con el Ayuntamiento de Monachil, los nuevos aseos se harán junto a las taquillas de la plaza de Andalucía.

Iluminación Río y Maribel

Cetursa también ha sacado a licitación la renovación de la iluminación de las pistas Río y Maribel y la línea del telesilla Antonio Jara de Cetursa Sierra Nevada SA, con cofinanciación de fondos europeos. El objetivo es la instalación de nuevos proyectores en las pistas de Sierra Nevada y en la línea del telesilla Antonio Jara mediante proyectores de tipo LED que permitan mejorar los niveles de iluminación de estos emplazamientos, reduciéndose el consumo energético de esta infraestructura.