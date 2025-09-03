Los empresarios de la estación piden mejorar los accesos y potenciar el transporte público

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada han pedido un nuevo plan de movilidad a la par que han pedido mejoras en ... los accesos, disponiendo «de una vez» de «las conexiones que la provincia se merece» tanto en lo relativo al AVE, el aeropuerto o el Puerto de Motril.

Los accesos hay que «mejorarlos, hay que dar solución a los problemas de saturación del tráfico en temporada alta, abrir todo el año la A-4025, apostar por un transporte público eficiente y buscar un modelo de movilidad dentro de la urbanización con sentido», señala también en el epígrafe dedicado a la movilidad de los «desafíos clave en el corto plazo» que la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada ha identificado.

Lo hizo en una nota de prensa en la que informó ayer de que su asamblea general ha renovado la confianza en su presidente, Ordoño Vázquez, que continuará al frente de la asociación durante los próximos años, y que asume este nuevo mandato con el compromiso de «impulsar un modelo turístico sostenible, competitivo y de calidad». La estación de esquí «afronta una etapa decisiva en la que debemos consolidarnos como destino internacional, mejorando la experiencia del visitante, generar puestos de trabajo, riqueza y adaptarnos a las exigencias climatológicas», aseguró Ordoño Vázquez. Entre los retos que los empresarios consideran «inmediatos» para la estación, también sitúan la mejora de la experiencia turística, en términos de «potenciar los servicios en Pradollano, facilitar la accesibilidad universal y ofrecer nuevas actividades complementarias tanto en invierno como en verano».

«Hay que volver a inventar el verano en Sierra Nevada, somos el destino turístico con el mejor escenario de alta montaña y mejor temperatura del sur de la península, no nos falta nada para defender una campaña veraniega que genere riqueza y puestos trabajo», indicó. Recalcó también la necesidad urgente de «un proyecto definitivo para la Hoya De La Mora, enclave fundamental para Sierra Nevada, y alejarlo de su lamentable imagen actual».