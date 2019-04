La lluvia amenaza la Semana Santa en Granada

Este domingo empieza la Semana Santa y por ello muchas personas empiezan a mirar al cielo con el temor de saber si caerán o no lluvias que puedan estropear esta semana de pasión. De momento, a una semana del inicio, el pronóstico no es del todo halagüeño aunque tampoco se puede considerar catastrófico. Porque hay previsión de lluvias, sí, pero su intensidad no parece que vaya a ser excesiva.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en lo que respecta al próximo Domingo de Ramos, el tiempo será agradable. Hay muy pocas posibilidades de que caigan precipitaciones. El cielo estará principalmente despejado y la temperatura máxima rebasará los 24 grados. Un día muy propio de comienzo de primavera.

Sin embargo, si se mira la previsión del tiempo que hacen AccuWeather y ElTiempo.es, los amantes de la Semana Santa deben prestar especial atención a partir del Miércoles Santo. Si bien lunes y martes parece que serán días similares al domingo, con temperaturas algo más bajas, la tendencia cambiará de cara al cuarto día de Semana Santa.

Desde el Miércoles Santo y hasta el Domingo de Resurrección hay previsión de chubascos. No obstante, aún es pronto para especificar con qué intensidad y a qué horas podría caer la lluvia pero sí hay indicios que apuntan a que pueden ser días en los que haya que abrir los paraguas.

Además, desde el Miércoles Santo las temperaturas podrían bajar sensiblemente. Pasando de los 24 grados de máxima del Domingo de Ramos hasta los 15 del Viernes Santo. El mercurio se estabilizará en cuanto a las mínimas que rozarán los 10 en lo que quede de Semana Santa. En todo caso, la previsión muestra síntomas de que serán unos días inestables climatológicamente hablando.