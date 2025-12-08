Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya

El profesor e historiador Juan Bueno Pérez es el autor de 'Tren de cremallera a Ventas de Zafarraya (1922-1960)', un libro de 380 páginas ... fruto de una ardua investigación de años sobre la línea Málaga-Torre del Mar-Vélez Málaga-Ventas de Zafarraya, un proyecto de ferrocarril del que aporta detalles poco conocidos hasta ahora y que ilustra con fotografías de época de enorme interés.

Como relata el investigador, el volumen nació en los periodos vacacionales durante su etapa laboral, pero se expandió especialmente tras la jubilación, cuando pudo aprovechar los ratos libres para desplazarse por las ubicaciones vinculadas a la línea y descubrir aspectos del tren en los archivos ferroviarios. «En este trabajo he consultado más de 100 documentos públicos –contratos de compra-venta, escritura, documentos de Registros de la propiedad, libros de personal de la compañía– así como boletines oficiales del Estado, con su distinta denominación a través de los años». A ello hay que sumar la lectura de publicaciones especializadas en temas ferroviarios, además de prensa y revistas generalistas.

Otro de los avales de esta publicación es que el autor ha visitado personalmente todas las estaciones y apeaderos, o lo que queda de ellos, entre 2023 y 2024, dando fe en sus fotografías. Obviamente a todos los que han colaborado con él les muestra su agradecimiento empezando por su familia. Como portada, el autor ha elegido la foto del tren con destino a Ventas de Zafarraya, en uno de los tramos de cremallera. En ella se ve la locomotora mixta de adherencia y cremallera tipo Abt de la casa SLM y cuatro vagones.

En el interior se incluyen otras muchas instantáneas procedentes de colecciones del propio autor, de su paisano Francisco Moreno, así como de otras colecciones de la Revista Mundo Gráfico, Fundación García Agüera, AHEMEM, ForoTrenes FSM, etc. que se reparten a lo largo de los diez capítulos contenidos en la obra.

En las primeras páginas Juan Bueno relaciona sus agradecimientos, en los que hace mención especial a su hermano José, «buen conocedor del tema del ferrocarril, pues en sus años juveniles, fue trabajador 'meritorio' de la estación de Ventas de Zafarraya», dotado de una «extraordinaria memoria». También nombra a Luisa Mota, hija del último director de la Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga y al alhameño Andrés García Maldonado «por su generosidad a la hora de aportarme información, por su interés y ayuda para la conclusión de este trabajo», entre otros

Hotel y estación de Ventas de Zafarraya en un día de excursión. Excursionistas a las puertas del Hotel y estación de Ventas de Zafarraya hacia 1928. Juan Bueno, autor del libro 'Tren de cremallera a Ventas de Zafarraya. Ideal

Sistema de cremallera

En el prólogo, como buen profesor, aprovecha para explicar la singularidad de esta vía que empleaba el sistema de cremallera, «clave para resolver problemas de transporte en recorridos accidentados y empinados» de los que se llegaron a conocer hasta cinco sistemas, siendo el más utilizado y conocido el de Abt, empleado en la línea de Vélez-Málaga a Ventas de Zafarraya donde tenía que superar pendientes pronunciadas, pese a que tenía un gran inconveniente al ser uno de los más caros y requerir locomotora con piñones y que alcanzaba aproximadamente los 12 km/h.

«En España funcionan actualmente dos de los tres que se construyeron. El que es objeto e este trabajo, el tren a Ventas de Zafarraya, fue desmantelado en el año 1960», explica antes de añadir que el primer ferrocarril de este tipo fue el de Montserrat, el segundo el de Ventas de Zafarraya de 31,015km que fue inaugurado el día 28 de agosto de 1922, constando con tres tramos en los que requería el sistema de cremallera para alcanzar los 914 m sobre el nivel del mar y estando en funcionamiento durante 38 años. El tercer tren de cremallera es el de Nuria que une Ribas de Freeser con Querlbs y el Valle de Nuria en el Ripollés (Gerona) inaugurado en marzo de 1931 y que aún sigue en funcionamiento estando en manos de la Generalitat que la administra a través de la operadora FCC.

Más de 200 fotografías

Bueno dedica parte del libro a las infraestructuras de este proyecto, algunas de las cuales todavía resisten. Es el caso del el hotel y estación, de la que se conservan múltiples objetos en el museo situado en los bajos del mismo. Tras un pormenorizado estudio de todas las expropiaciones que fueron necesarias y la relación de vecinos afectados, el autor incluye cuadros con la información horaria y precios según la clase elegida por los pasajeros. También ofrece información pormenorizada del equipamiento de las habitaciones que solían ocupar en los meses estivales malagueños ávidos de tranquilidad y aire puro hasta el punto que la zona del Boquete era denominada como 'Las Delicias' y 'Andorra'.

Así son muchos los temas abordados por el autor del antes, el durante y el después de este sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya. Por ello este es un libro que interesará también por la gran cantidad de imágenes, sobre 255, no solo a los vecinos del Llano de Zafarraya y la comarca de Alhama, sino también a los de las poblaciones por donde tenía su trazado, amén de las personas que tengan en el tren un tema de su interés.

Cuando se le interpela por la situación actual, el autor se lamenta de los problemas de circulación que se registran en nuestras carreteras y autovías e insiste en el «tremendo error que fue acabar, en los finales de los años cincuenta y década de los sesenta, con el ferrocarril que unía Málaga con Vélez-Málaga, y su continuación a Ventas de Zafarraya, con la programada llegada a Granada». Ello es así pues, además de la supresión de este servicio, quedaron en papel mojado los tramos de Ventas de Zafarraya a Alhama, de Alhama a Láchar y de esta localidad hasta la capital, dándose la circunstancia de que este trazado acorta en 56 kilómetros ambas capitales.

En cualquier caso, el autor se muestra optimista e indica «no perder la esperanza de que alguna vez esta idea pueda ser una realidad y que los malagueños y granadinos del futuro la vean y disfruten de ella».