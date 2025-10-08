Horario, recorrido y curiosidades de la procesión extraordinaria del Rescate en Granada Un vídeo mapping, 36 bandas y más de 300 músicos pregonarán los 100 años de Rescate. La Misa Pontifical del día 12 en la Catedral y el 13, la esperada procesión de alabanza que recorrerá el bajo Albaicín

El próximo lunes, 13 de octubre, la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate celebrará una procesión extraordinaria por las calles de Granada. Este día será el broche de oro a un año inolvidable, donde la ciudad se vestirá de gala para rendir homenaje a 100 años de historia.

Durante tres días, la cofradía vivirá momentos de profunda emoción e introspección. La Misa Pontifical del día 12 en la Catedral marcará el inicio de esta celebración, mientras que el 13, la esperada procesión de alabanza recorrerá el bajo Albaicín, llevando la esencia del Rescate hasta la iglesia de San Pedro y San Pablo.

Proyección de Vídeo Mapping Viernes, 10 de octubre

Para iniciar las celebraciones, la cofradía del Rescate llevará a cabo una espectacular proyección de vídeo mapping en la majestuosa fachada de la Catedral de Granada. Este acto conmemorativo, que se realizará entre las 21:00 y las 23:00 horas, ofrecerá a los asistentes una experiencia visual única, rememorando los momentos más significativos de los cien años de historia de la corporacion.

Las proyecciones se efectuarán en intervalos de 30 minutos, garantizando que todos los presentes puedan disfrutar de esta emotiva exhibición. Los cofrades María del Mar Peña y Francisco Abuín han colaborado en la elaboración del guión preliminar, contribuyendo a la materialización de este importante evento.

Pasacalles y Traslado Sábado, 11 de octubre

El sábado 11 de octubre, la celebración continúa con un animado pasacalles, organizado por la agrupación musical de la Cofradía y contará con 36 bandas y más de 300 músicos, que tendrá lugar desde las 16:30 hasta las 18:00 horas. El recorrido abarcará diversos puntos emblemáticos de la ciudad: comenzará en el Paseo de la Bomba (Fuente de los Cuatro Leones) y continuará por lugares como la Fuente de las Granadas, Carrera de la Virgen, Acera del Darro, Puerta Real, Recogidas, Alhóndiga, Gracia y finalizará en Magdalena. Este pasacalles promete ser una manifestación vibrante de fe y alegría, marcando el inicio oficial de las festividades.

A las 18:00 horas, se dará inicio al traslado a la Santa Iglesia Catedral de Granada, que se llevará a cabo hasta las 19:00 h. Recorrido: Puentezuelas, Paz, Alhóndiga, Trinidad bordeando hasta Mesones, Mesones, Marqués de Gerona, Pasiegas.

Salida Extraordinaria Lunes, 13 de octubre

El lunes 13 de octubre marcará la culminación de los actos conmemorativos con una salida extraordinaria que se desarrollará entre las 10:00 y las 15:00 horas. Recorrido: Pasiegas, Marqués de Gerona, Mesones, Reyes Católicos (Ayuntamiento), Plaza Nueva (Santa Ana), Carrera del Darro (San Pedro y San Pablo), Carrera del Darro, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Gran Vía, Pasaje Diego de Siloé, Cárcel Baja, San Jerónimo, Romanilla, Capuchinas, lateral izquierdo Plaza Trinidad, Buensuceso, Puentezuelas, Magdalena.

El cortejo contará con represantaciones de la mayoría de las hermandades y cofradías de Granada, la Real Federación de cofradías e instituciones civiles y militares. Todos los capateces de la Semana Santa Granada han sido invitados por José Luis Selfa, capataz del Rescate, a llevar en un momento determinado del recorrido el martillo del Señor del Rescate

Del prendimiento al Rescate

Fundada en 1925 bajo el nombre de «Cofradía del Prendimiento de Jesús», esta corporación comenzó a procesionar en 1927, manteniendo inalterable su día de salida, el Lunes Santo. La Cofradía tiene como figura central a Jesús del Rescate, cuya imagen es atribuida al escultor Diego de Mora, datada alrededor de 1718. Este Cristo, rico en simbolismo y ajuar, se ha convertido en uno de los pasos más venerados de Granada.

La Iglesia de la Magdalena, vinculada a la fundación de la Cofradía, ha sido un pilar fundamental en la vida religiosa granadina desde su establecimiento parroquial en 1501.