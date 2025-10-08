La Catedral proyectará un videomapping en su fachada para celebrar los 100 años del Rescate El evento coincide con dos ocasiones importantes: el centenario fundacional de la Cofradía (1925-2025) y el V Centenario de la Construcción de la Catedral de Granada

Álvaro de la Torre Araus Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:58

Este viernes, 10 de octubre, la fachada principal de la Catedral de Granada se convertirá en un lienzo extraordinario para un videomapping que llevará a cabo un recorrido por los cien años de historia de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate, una de las corporaciones más reconocidas de nuestra Semana Santa. Este evento ha sido destacado por Jorge Saavedra, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, quien ha señalado que se trata de una propuesta que fusiona patrimonio, tradición, cultura, devoción e innovación, ofreciendo a la ciudadanía un espectáculo lumínico y audiovisual sin precedentes en un emblemático enclave de la ciudad.

El videomapping, diseñado por la empresa granadina Utopi, transformará la fachada de la Catedral en una «obra viva», donde se proyectarán imágenes acompañadas de sonido, música y efectos visuales en tres dimensiones. Esta proyección contará la historia de la Cofradía del Rescate, desde sus humildes orígenes en el barrio del Realejo hasta su consolidación como referente de la Semana Santa en Granada. Además, rendirá homenaje a la imagen titular de la hermandad, conocida como el Señor de Granada, una talla realizada en 1718 por Diego de Mora. También se incluirán referencias al futuro de la corporación y a su compromiso con la acción social y la preservación del patrimonio.

Saavedra ha enfatizado que este innovador formato permitirá al público experimentar una inmersión auténtica en los valores y los acontecimientos significativos de la hermandad desde su fundación en 1925. Esta iniciativa también se enmarca dentro de los proyectos artísticos que apoyan la candidatura de Granada para la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Ignacio Fernández-Aragón, presidente de la Comisión del Centenario, ha declarado que se trata de una propuesta accesible para todos, recreando el paso del tiempo en la hermandad a través de proyecciones.

El evento coincide con dos ocasiones importantes: el centenario fundacional de la Cofradía (1925-2025) y el V Centenario de la Construcción de la Catedral de Granada. Eduardo García, deán de la Catedral, ha subrayado la relevancia de esta doble celebración de patrimonio, arte y fe. Por su parte, Alberto Fernández, patrono de la Fundación Unicaja, ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada en iniciativas culturales.

El espectáculo comenzará a las 21:00 horas, con repeticiones cada media hora hasta las 23:00 horas. Saavedra ha finalizado haciendo un llamado a granadinos y visitantes a disfrutar de este singular evento en el que la Catedral se convertirá en narradora de un siglo de fe y hermandad de la Cofradía del Rescate.