Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada

El último concierto de campanas en nuestra ciudad fue hace quince años. Ya casi nadie se acuerda de aquella iniciativa que se tuvo como homenaje ... al maestro José Guerrero en el décimo aniversario de la creación de su museo. Ahora se prepara una nueva iniciativa de este tipo y ahora la protagonista es la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate que cumple en este año su primer centenario de historia. Es un acontecimiento «musical y patrimonial como ofrenda sonora de la cofradía a nuestra Patrona, la Virgen de las Angustias», refiere el hermano mayor de la cofradía del Lunes Santo, Antonio Luis Morales.

Durante las últimas jornadas y desde el pasado día 13, al inicio de la noche y una vez concluidas las jornadas laborales se han podido escuchar toques diversos de campanas. Son ensayos para el viernes día 26 de este mes. El concierto, a las 22.00 horas, lleva por título «Amores et clamor» (amar y llorar), será único y tendrá una duración aproximada de cuarenta y cinco minutos. Contará con la interpretación de una obra compuesta expresamente para la ocasión por el prestigioso músico y compositor valenciano Llorenç Barber, considerado el mayor referente mundial en conciertos de campanas, con más de 40 años de trayectoria y más de 300 conciertos en ciudades como Roma, Lisboa, Buenos Aires, Ciudad de México, Estocolmo o Yokohama. Serán más de cien intérpretes voluntarios los encargados de hacer sonar las campanas de lugares tan simbólicos para la ciudad como la Torre de la Vela de la Alhambra, la iglesia de San Nicolás, en el barrio del Albaicín, las campanas del edificio de la Real Chancillería, sede del TSJA o las dos basílicas de Granada, la de San Juan de Dios y la de la Patrona de la ciudad. El epicentro de este «festival sonoro» estará en la Catedral de Granada que con sus dieciséis campanas unirá las colinas de la Alhambra y el Albaicín para hacer sonar esa partitura que se escuchará desde muchos rincones de la capital granadina.

Armonía y ritmo

La dirección musical estará a cargo de Montserrat Palacios, cantante y etnomusicóloga, y colaboradora habitual de Barber. En total serán noventa campanas desde veinticinco puntos sonoros repartidos por la ciudad que se unirán como un instrumento único «con un desafío técnico y artístico de gran magnitud, que requiere además de una precisión sonora espectacular, una logística coordinada, varios ensayos previos y la organización precisa para lograr la armonía necesaria y de manera colectiva que unirá puntos distantes de la ciudad que no tendrán, además, contacto visual directo».

Armonía, ritmo y matices singulares que no se repetirán en tiempo podrán escucharse desde azoteas, terrazas, plazas y, principalmente, las zonas altas de la ciudad.

La cofradía de Jesús del Rescate ha puesto en común el interés para desarrollar este evento a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía con el Área de Turismo de la Diputación Provincial y el Arzobispado de Granada. Se cuenta también con el respaldo del Cabildo metropolitano de la Catedral de Granada y el Patronato de la Alhambra, junto a la Delegación de Justicia de la administración autonómica.

Este concierto de campanas sirve para conmemorar este siglo de existencia cofrade de la hermandad de la parroquia de Santa María Magdalena y sitúa a Granada «en el mapa internacional de las ciudades que han albergado conciertos de campanas de esta envergadura, reforzando su proyección cultural y patrimonial» enmarcada dentro de la candidatura como Capital Europea de Cultura para el año 2031. De la coordinación de los eventos que están desarrollándose por la cofradía del Señor de Granada se está encargando el cofrade Luis Ignacio Fernández-Aragón Sánchez, a través de un equipo de trabajo que viene desarrollando sus tareas desde hace ya más de un año y bajo la coordinación del hermano mayor y su junta de gobierno.

Exposición del centenario

Mientras tanto, hoy viernes se inaugura a las ocho de la noche la exposición de la cofradía del Rescate, también con motivo de este centenario. Será en el palacio de los Condes de Gabia, con la colaboración de Cultura de la Diputación Provincial y permanecerá abierta hasta el 4 de octubre. Una muestra en la que se podrán observar los principales elementos patrimoniales de la cofradía como homenaje de devoción al Señor del Rescate atesorados durante los últimos cien años. La exposición, con el título «Deus Caritas Est: Rescate» (Dios es amor: Rescate) se podrá visitar de lunes a sábados desde las once de la mañana a las dos de la tarde y en horario vespertino también de seis a nueve de la noche.

