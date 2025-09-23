Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ensayo de campanas del Rescate para la Patrona de Granada. J. M.

Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada

El 26 de septiembre a las 22.00 horas se vuelve a convocar un concierto de campanas con partitura de Lorenç Barber y dirigido por Montserrat Palacios

Jorge Martínez

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:24

El último concierto de campanas en nuestra ciudad fue hace quince años. Ya casi nadie se acuerda de aquella iniciativa que se tuvo como homenaje ... al maestro José Guerrero en el décimo aniversario de la creación de su museo. Ahora se prepara una nueva iniciativa de este tipo y ahora la protagonista es la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate que cumple en este año su primer centenario de historia. Es un acontecimiento «musical y patrimonial como ofrenda sonora de la cofradía a nuestra Patrona, la Virgen de las Angustias», refiere el hermano mayor de la cofradía del Lunes Santo, Antonio Luis Morales.

