Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Virgen de la Granada es obra del granadino Alberto Fernández Barrilao IDEAL

Nuestra Señora de la Granada presidirá la Vigilia de la Inmaculada

La llegada de la imagen a la Catedral, que se espera se realice mediante procesión, es algo muy esperado por los fieles y devotos de esta imagen, ya que desde hace años se anhela poder ver a la Virgen en este contexto tan especial.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:18

Como cada año, Granada se preparan para acoger y vivir con intensidad la celebración de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. En Granada, la vigilia de esta solemne ocasión se llevará a cabo en la Catedral de Granada, donde se han organizado diversas actividades en colaboración con la Pastoral Juvenil.

Este año, la vigilia estará presidida por la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Granada, según lo informado por la Real Federación de Cofradías. La llegada de la imagen a la catedral, que se espera se realice mediante procesión, es algo muy esperado por los fieles y devotos de esta imagen, ya que desde hace años se anhela poder ver a la Virgen de la Granada en este contexto tan especial.

La devoción hacia la Virgen de la Granada tiene profundas raíces en la historia de la ciudad. Existen al menos tres imágenes con esta advocación que han marcado su tradición religiosa. La primera de ellas, que se conserva actualmente en el Colegio Mayor «Albayzín», es una valiosa talla del siglo XVI, caracterizada por su estilo de bulto redondo y su delicada estofación. Otra imagen, ahora convertida en Virgen del Carmen, se encuentra en la parroquia de Santa Ana y ha sido parte fundamental de la hermandad desde 1764 hasta su cese de actividad. Por último, la tercera imagen, elaborada por el escultor Alberto Fernández Barrilao, está expuesta en la parroquia de San Isidro, donde reside la actual corporación de la Virgen de la Granada.

Una tradición de raigambre granadina

La Festividad de la Inmaculada Concepción en Granada tiene profundas raíces históricas. Desde la llegada de los Reyes Católicos, se fundó la hermandad de la Pura y Limpia Concepción, la primera cofradía de la ciudad. En 1618, Granada fue la primera en jurar defender este dogma desde la Abadía del Sacromonte, lo que impulsó su propagación en España. La creación de hermandades y la abundancia de representaciones artísticas a lo largo del tiempo consolidaron esta devoción. En 1854, el Papa Pío IX proclamó oficialmente el dogma, lo que inspiró la creación del famoso «pionono», pastelillo dedicado a la Virgen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  2. 2

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  3. 3 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  4. 4

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  6. 6 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  7. 7 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  8. 8

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  9. 9

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  10. 10 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nuestra Señora de la Granada presidirá la Vigilia de la Inmaculada

Nuestra Señora de la Granada presidirá la Vigilia de la Inmaculada