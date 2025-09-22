Nuestra Señora de la Granada presidirá la Vigilia de la Inmaculada La llegada de la imagen a la Catedral, que se espera se realice mediante procesión, es algo muy esperado por los fieles y devotos de esta imagen, ya que desde hace años se anhela poder ver a la Virgen en este contexto tan especial.

Como cada año, Granada se preparan para acoger y vivir con intensidad la celebración de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. En Granada, la vigilia de esta solemne ocasión se llevará a cabo en la Catedral de Granada, donde se han organizado diversas actividades en colaboración con la Pastoral Juvenil.

Este año, la vigilia estará presidida por la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Granada, según lo informado por la Real Federación de Cofradías. La llegada de la imagen a la catedral, que se espera se realice mediante procesión, es algo muy esperado por los fieles y devotos de esta imagen, ya que desde hace años se anhela poder ver a la Virgen de la Granada en este contexto tan especial.

La devoción hacia la Virgen de la Granada tiene profundas raíces en la historia de la ciudad. Existen al menos tres imágenes con esta advocación que han marcado su tradición religiosa. La primera de ellas, que se conserva actualmente en el Colegio Mayor «Albayzín», es una valiosa talla del siglo XVI, caracterizada por su estilo de bulto redondo y su delicada estofación. Otra imagen, ahora convertida en Virgen del Carmen, se encuentra en la parroquia de Santa Ana y ha sido parte fundamental de la hermandad desde 1764 hasta su cese de actividad. Por último, la tercera imagen, elaborada por el escultor Alberto Fernández Barrilao, está expuesta en la parroquia de San Isidro, donde reside la actual corporación de la Virgen de la Granada.

Una tradición de raigambre granadina

La Festividad de la Inmaculada Concepción en Granada tiene profundas raíces históricas. Desde la llegada de los Reyes Católicos, se fundó la hermandad de la Pura y Limpia Concepción, la primera cofradía de la ciudad. En 1618, Granada fue la primera en jurar defender este dogma desde la Abadía del Sacromonte, lo que impulsó su propagación en España. La creación de hermandades y la abundancia de representaciones artísticas a lo largo del tiempo consolidaron esta devoción. En 1854, el Papa Pío IX proclamó oficialmente el dogma, lo que inspiró la creación del famoso «pionono», pastelillo dedicado a la Virgen.