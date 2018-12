5 lugares donde comprar dulces artesanales de Navidad en Granada

Queda algo más de una semana para que empiece la Navidad, los hogares españoles ya se encuentran decorados a la espera de que lleguen las comidas y cenas más familiares del año. A la mayoría de nosotros se nos hace la boca agua pensando en los deliciosos dulces que vamos a poder comer estas fechas, y es que pocos son los que consiguen privarse de estos manjares típicos.

A la hora de comprar los típicos roscones, mantecados o troncos de Navidad siempre preferimos lo artesanal. Por otro lado, existen numerosas opciones para que todos podamos disfrutar de estos manjares, independientemente de intolerancias, alergias o prácticas alimentarias. En Granada podemos comprar todo tipo de dulces navideños artesanales, desde productos sin gluten y sin lactosa o ecológicos y veganos hasta los más tradicionales y típicos de estas fechas.

Aquí te traemos 5 lugares donde podrás comprar dulces de Navidad artesanales y hacer disfrutar a toda la familia:

1 Casa Pasteles, los dulces navideños más tradicionales

Casa Pasteles es uno de los establecimientos emblemáticos de Granada, más aún si nos referimos a dulces de Navidad. Está ubicada en Plaza Larga, por lo que, en estas fechas, los olores más dulces llenan las calles del histórico barrio del Albaicín. La fragancia a mazapán, mantecado y chocolate inunda los callejones que llegan hasta su obrador, ubicado en la calle Horno del Moral, del que en estas fechas salen unos 40.000 kilos de dulces que llegan a todos los rincones del mundo, incluso a Europa y a Estados Unidos.

La historia de Casa Pasteles comenzó allá por 1928. Sus dulces tienen un prestigio merecido, ya que están fabricados con productos de primerísima calidad, sin mirar costes, para ofrecer lo mejor en cada Navidad, convirtiéndose así en delicias con una importante tradición en la provincia.

2 El Cortijo Sin, dulces de Navidad para todos

El Cortijo Sin, en el centro Granada -calle Pintor Zuloaga, 23-, es uno de los pocos restaurantes de España en los que la cocina es 100% sin gluten y 100% sin lactosa. Si algo triunfa especialmente en este establecimiento son sus postres y sus dulces, posiblemente se deba a que su propietaria y cocinera, Pilar Martínez, es celíaca y tiene una mano exquisita para la repostería.

Con la Navidad tan cerca, la propietaria de El Cortijo Sin nos muestra algunos de los postres típicos que ella misma elabora en su pequeño obrador. Un regalo para el paladar de los celíacos y para los que no lo son, ya que la ternura y el sabor de sus masas no tienen nada que envidiarle a los hechos con harinas y leche. Pilar realiza estos postres con mucho cariño y siempre pensando en el cliente: «Lo primero que hago es preguntar al cliente qué no puede comer y, según sus alergias e intolerancias, elaboro los dulces», explica a IDEAL.

La Navidad, más que nunca, es una oportunidad para que todos puedan disfrutar de los mejores sabores. El Cortijo Sin trabaja con pedidos a domicilio y por encargo, tanto en Granada como a nivel nacional, por lo que podrás disfrutar de una repostería navideña exquisita en tu propia casa.

Entre los dulces y postres que ofrece encontramos los famosos panettone, roscones de reyes, rosquillitas de anís, hojaldradas de canela, rosquillos con chocolate, surtidos de mantecados, de mantecadas y otras muchas delicias.

3 Ecoeco Shop, dulces veganos y ecológicos

Ecoeco es una tienda regentada por dos hermanas granadinas desde 2013, que en el pasado mes de septiembre se trasladó a la céntrica calle Moral de la Magdalena. Para estas fechas, en su tienda puedes encontrar deliciosos dulces navideños, que además de artesanales son veganos y ecológicos.

Encontramos galletas navideñas de sarraceno o espelta, mantecados con o sin chocolate, hojaldrinas con o sin chocolate, polvorones y roscos de anís.

Además, en su pequeño obrador elaboran con ingredientes ecológicos deliciosos troncos y roscones de Navidad veganos. «Usamos harina de espelta ecológica y no de trigo, así como el mejor aceite de oliva», señala Elisa Morales Molinero, una de las propietarias del establecimiento.

4 Muestra de Dulces Conventuales Cofradía del Rosario

Como ya es tradición, la Cofradía del Rosario vende una Muestra de Dulces Monásticos instalada en la Acera del Casino (frente al Teatro Isabel la Católica). Estará abierta hasta el próximo 21 de diciembre.

Aquí podréis encontrar exquisitos dulces navideños de elaboración artesanal que preparan Monjas de Clausura de Granada. La venta de dichos dulces supone una importante fuente de ingreso para las Madres, con la que pueden hacer frente a los gastos que tienen los conventos y monasterios.

Se reúnen en este punto de venta dulces traídos de los Monasterios de Santa Isabel la Real, Encarnación, Zafra, Carmelitas Calzadas y Comendadoras de Santiago.

Ofrecen delicias como magdalenas de Santa Isabel, roscos, yemas, licores, bandejas surtidas, mantecados y mucho más.

5 Dulces Conventuales y Monásticos

En estas fechas previas a la Navidad, los diferentes Conventos de Granada también se encuentran abiertos para la venta de dulces. En Granada existen varias opciones con productos deliciosos. Estos son algunos de ellos:

Conventos de Santa Catalina de Zafra (Dominicas)

Conocido como convento de Zafra, fue fundado en 1520 por Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos. Tiene una hermosa portada renacentista y la iglesia fue reformada después del incendio de 1678. Está ubicado en Carrera del Darro, 39.

Las Hermanas tienen a la venta exquisitos productos elaborados por sus propias manos, dulces que preparan con amor y mimo.

Los conventos de clausura nos introducen en un paraíso goloso en el que la yema, almendra, frutas, miel, azúcar y canela, logran una riqueza única.

Con sus recetas centenarias de repostería preparan los navideños roscos, pastelillos de gloria, higos, huesos de santo, mantecados de bombón….

Comendadoras de Santiago, en el Realejo

En el convento de las Comendadoras de Santiago, ubicado en el barrio del Realejo, las monjas de clausura hacen dulces navideños y regentan una Hospedería en la que sirven comidas a grupos que como máximo deben de ser de 15 personas. Sus dulces se pueden adquirir tanto en el convento como en el Mercado Navideño instalado en la Fuente de las Batallas hasta el próximo 21 de diciembre.