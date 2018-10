10 restaurantes de chimenea para combatir el frío en la provincia de Granada

Las temperaturas empiezan a bajar y, además de sacar las mantas y chaquetas, empieza a apetecer comer platos de cuchara, de esos que ayudan a templar el cuerpo en los fríos días de otoño e invierno, más aún si es posible degustarlos cerca del calor de una chimenea o una buena lumbre.

Las carnes, legumbres, verduras y mariscos pueden ser los ingredientes principales de platos con los que sorprender a tu familia y amigos. Sopas, potajes y estofados servidos en entornos insuperables de la provincia de Granada. Recorremos 10 establecimientos en los que saborear buenas recetas tradicionales al calor de la chimenea:

1 La Casucha de Dílar

A «La Casucha», sus propietarios, no la definen como restaurante, sino como una casa de comidas, debido a la simplicidad de su carta. «Se creó por un grupo de amigos que no tenían ningún conocimiento en restauración, aunque no ha dado tiempo a que se note, ya que la gente con sus visitas y a pesar de nuestras torpezas nos han obligado a aprender», explican en su página web.

«Éramos un grupo de socios que nos metimos en este berenjenal sin mas pretensión que reunirse alrededor de la chimenea con el resto de nuestros amigos, pero esto no ha salido como pensábamos, porque a la gente le ha dado por ir a comer allí», afirman.

La Casucha se encuentra a 9.3 km de Granada, en un enclave natural, al lado de un río.

Las carnes se sirven en unas tablas de madera de grandes dimensiones y su plato estrella es un potaje de «Garbanzos con Bogavante».

Tanto su cubertería, menaje y cristalería como sus mesas y sillas son antiguas, evocando un estilo antiguo rústico.

2 Restaurante El Cortijo, en Huétor Vega

El Restaurante el Cortijo, se encuentra situado en Huetor Vega, a tan solo 5 minutos del centro de la ciudad de Granada y en plena vega granadina.

Sus principales especialidades son las carnes a la brasa y sus deliciosas pizzas italianas.

Restaurante El Cortijo se encuentra en un entorno agradable y acogedor, con zonas ajardinadas, terrazas, salas privadas y una decoración tradicional que incluye una chimenea para combatir el frío. Los platos de la carta son de cocina tradicional y están elaborados con productos de primera calidad. Sus platos estrella son el bacalao al estilo del chef, el solomillo de ternera o el revuelto de setas con jamón.

Cuentan con un ambiente fresco en verano y cálido en invierno gracias al salón interior dividido en dos plantas que lo hacen acogedor y muy cómodo para disfrutar aún más sus platos de cuchara. Disponen también de una zona infantil para que los más pequeños se diviertan y disfruten del medio natural que ofrecen los alrededores de la capital.

3 Restaurante Maitena, en Güejar Sierra

Restaurante Maitena es un mesón especializado en la preparación de comida casera, trabajan con ingredientes naturales para que los comensales disfruten con cada plato. El restaurante está ubicado en plena sierra, a orillas del río, junto a la antigua estación del tranvía que unía Granada con Sierra Nevada. En este mesón es posible disfrutar de una comida exquisita rodeado de un espectacular paisaje, donde el río forma unas piscinas naturales increíbles con el agua fresca y limpia de Sierra Nevada.

Además, son especialistas en platos caseros y tradicionales. Sus clientes recomiendan su famoso choto frito al ajo y las ricas carnes de cochinillo y cordero a la brasa, una experiencia inolvidable para su paladar.

4 Posada del Altozano, Lanteira

En el marquesado del Zenete, en la provincia de Granada, se encuentra la hermosa localidad de Lanteira, en la cara oculta de Sierra Nevada.

En esta localidad se encuentra un complejo rural con vistas increíbles, la Posada del Altozano.

Lanteira es un pequeño pueblo alejado de vías principales de comunicación lo que convierte el lugar en un sitio de reposo ideal, e idóneo para la relajación de los sentidos. Así mismo, es punto de inicio de numerosas rutas ecuestres y de senderismo por la sierra.

En la Posada del Altozano disponen de un restaurante con ambiente familiar, donde se puede degustar comida típica de la zona junto a una hogareña chimenea.

5 Restaurante Horno de Víznar

El Restaurante Horno de Víznar tiene su origen en las viejas tahonas que tradicionalmente surtían de pan a la ciudad de Granada. Está ubicado en una antigua panadería y conserva aún en funcionamiento su horno moruno con más de un siglo de antigüedad.

En dicho horno cocinan asados de cordero, piezas de caza, cochinillo, así como la cocción de una amplia y variada repostería popular.

El Restaurante Horno de Víznar ha sabido aunar los conocimientos y maestría en las artes culinarias del asado, logrando un particular sabor y ambiente en esta antigua panadería.

La primera planta, antigua leñera convertida en un acogedor comedor, es capaz de albergar un máximo de 35 personas. Sus vigas de madera, su suelo de barro, así como su amplía chimenea, profieren a esta estancia un ambiente cálido y familiar muy entrañable.

En la segunda planta encontramos una estancia de carácter más íntimo con capacidad para 14 personas. Posee además una luminosa terraza que ofrece espectaculares vistas a la Sierra de Víznar.

6 Mesón La Tinaja, Guadix

El Mesón La Tinaja ofrece un micro mundo de sabores y sensaciones proporcionadas por la buena mesa y unas instalaciones únicas enclavadas en una cueva natural.

Además, podrás disfrutar de comida tradicional cocinada a la brasa, con auténtica leña de encina, aderezada con un ambiente acogedor. Un lugar pensado especialmente para compartir con la familia y amigos.

Está ubicado en uno de los lugares más privilegiados de la Península Ibérica. Muy cerca de la Alhambra de Granada y a poco más de una hora de las playas de Almería y del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Por otro lado, ofrece múltiples y diferentes opciones: como alojarte en casas cueva, conocer un patrimonio milenario, disfrutar de paisajes desérticos y del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.

7 Restaurante Cuevas del Tío Tobas, Alcudia de Guadix

Restaurante Cuevas del Tío Tobas es un lugar para disfrutar con los cinco sentidos de la naturaleza y la gastronomía. Podrás sentir el silencio, la paz, la tranquilidad, la belleza y el sabor de lo natural.

Su restaurante recoge la tradición gastronómica de esta tierra milenaria para ofrecer a los clientes una experiencia única para el paladar. Platos elaborados con productos de calidad y cocinados según las recetas típicas. En su cocina arábico-andaluza destacan las carnes al horno de leña y a la parrilla con el fin de disfrutar de los sabores de antaño.

Por otro lado, las Cuevas del Tío Tobas son un complejo rural para desconectar de la ajetreada vida moderna y reconectar con la naturaleza y la vida en un ambiente familiar. Disfruta de una tierra milenaria llena de yacimientos arqueológicos, castillos, cuevas y enclaves históricos.

8 Restaurante El Puntarrón, Monachil

En El Puntarrón podrás disfrutar del auténtico sabor de la gastronomía andaluza con alguna nota internacional. De sus fogones salen platos tradicionales como el salmorejo, la fritura de pescado, el bacalao con pimientos o exquisitas carnes a la brasa.

El restaurante granadino es ideal para ir con la familia o amigos y adentrarse en la naturaleza del lugar. Además, cuentan con su propio huerto, donde cultivan los mejores ingredientes para elaborar sus sabrosos platos.

9 Restaurante Venta El Olivar, Baza

El Restaurante Venta El Olivar es conocido por sus comidas caseras como las migas, las paellas, caldos, carnes en salsa y a la brasa o platos como el choto al ajillo y las setas del tiempo.

Cuenta con un salón celebraciones con capacidad para 250 personas, terraza al aire libre con bonitas vistas a la Sierra de Baza, parque infantil y castillo hinchable.

Está ubicado a tan sólo 3 minutos del centro de la ciudad de Baza.

10 Venta Natalio, en Talará, Lecrín

La Venta Natalio está situada en la Talará, Valle de Lecrín, muy cerca de la autovía y en la antigua carretera de la costa, pero a la vez, en un entorno precioso. Tiene una excelente carta, muy variada, con exquisitos arroces y paellas, carnes y hasta sus famosas pizzas, que muchos clientes recomiendan.

La Venta Natalio lleva casi 200 años abierta, es un lugar tradicional, de comida granadina y platos abundantes, que se sirven con trato amable en un familiar comedor con chimenea.