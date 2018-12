7 sitios para disfrutar de una deliciosa merienda en Granada Propuestas dulces para disfrutar de una deliciosa tarde de invierno ANA ÁVILA Granada Domingo, 2 diciembre 2018, 10:43

Con la Navidad cada vez más cerca, ya tenemos la excusa de ver las luces de Granada o las compras para tomar una rica merienda. Tanto ahora como el resto del año, muchos locales de la capital ofrecen meriendas dulces y saladas para disfrutar de una buena lectura o un buen café antes de cerrar el día.

Encontrar una cafetería que nos guste no es tan fácil como parece. En cualquier cafetería o bar sirven café, sin embargo, no todos los establecimientos trasmiten lo mismo. Sabores, olores, preparación, lugares… todo influye a la hora de tomar un buen café. Aquí te proponemos 7 lugares para degustar dulces meriendas y cafés por Granada, disfrutando de buena compañía o en solitario. Cada uno de estos rincones tiene su encanto particular. Poned a punto el paladar y el olfato:

1 Toma Té Pan (El Saloncito de Horacio y Eva)

Toma Té Pan o 'El saloncito de Horacio y Eva' es una cafetería con mucha personalidad, situada en la zona céntrica de Granada. Ellos se definen como una «acogedora cafetería, salón de té y panadería, donde disfrutar de gran variedad de panes y una deliciosa taza de té o café en un precioso saloncito».

Es uno de los lugares mejor valorados por los clientes, que alaban su decoración, el ambiente, la amabilidad del personal y la calidad de sus alimentos. Toma Té Pan sirve tanto desayunos como meriendas, pero sin duda, lo que triunfa son sus maravillosas tartas caseras, personalizadas y creadas al gusto, una idea fantástica para regalar o compartir en cualquier aniversario o cumpleaños. Esta original cafetería está ubicada en el Camino de Ronda, 43.

2 Café Fútbol

Café Fútbol abrió sus puertas en 1903. Fundado por D. Antonio Suárez Navas, en sus comienzos fue una venta de leche con reparto a domicilio, aunque pronto se transformó en lo que hoy conocemos. Varias generaciones de Suárez han pasado ya por esta histórica cafetería de Granada, donde se mantiene la tradición en la elaboración de sus famosos churros con chocolate y sus helados de leche rizada. El Café Fútbol está situado en la Plaza de Mariana Pineda, un lugar cargado de historia. «Los churros con chocolate son una obligación, y de valientes, tomarlos tras una buena marcha, ya que está abierto casi toda la noche», afirman los clientes.

3 Churrería Alhambra

La plaza Bib-Rambla es una plaza emblemática del centro de Granada, con típicos puestos de flores, terrazas, restaurantes, cafeterías, eventuales mercadillos y una gran afluencia de público de todas las edades. En dicha plaza se encuentra la emblemática Cafetería Alhambra, es famosa por sus churros, sus chocolates y sus cafés; si visitas la ciudad es imprescindible que no te marches sin probarlos.

4 Gofrería Goofie

Uno de los lugares preferidos por los granadinos para degustar deliciosos gofres. En Gofrería Goofie podréis comer y comprar para llevar a casa gofres y crepes con dulces toppings. Además, también dispone de opciones sin gluten, sin ninguna contaminación para los celíacos.

Por otro lado, otra de sus creaciones estrella son las tartas de gofre, «únicas y deliciosas», señalan en las valoraciones los clientes. Una opción perfecta para regalar o compartir con amigos. Gofrería Goofie está situada en el número 73 de la concurrida calle Pedro Antonio de Alarcón.

5 Crepería Elvira81

Crepería Elvira81 es un acogedor local que prepara crepes dulces y salados, zumos naturales, té a granel, café y tartas caseras. «Es obligatorio probar la tarta de queso con chocolate y la de zanahoria con chocolate blanco». «Un local en el que sentirte como en casa», afirman sus clientes.

La Crepería está situada en el número 81 de la calle Elvira, a la cual hace honor con su nombre.

6 Café Indalo

La cafetería Indalo se encuentra ubicada en la Calle Dr. Mesa Moles número 3, en Granada, junto a la plaza de Toros y muy cerca del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Es un local tradicional granadino bastante grande, además sirven todo tipo de pasteles: tartas, donuts, palmeras; así como gofres, crepes, tortitas caseras, cafés especiales y tés a precios bastante económicos.

7 Mimimi

Mimimi Granada no es una simple cafetería, sino un lugar muy especial en el que cada rincón está decorado con cariño y mimo para que los clientes se sientan como en casa. Sus productos son ecológicos y, además, tienen opciones veganas para sus desayunos y meriendas. Un espacio ideal para disfrutar de un buen libro en solitario, ir con los amigos, o con los niños, mientras desayunas o meriendas.

Por otra parte, el local, ubicado en Pje. Prof. Sainz Cantero número 7, es 'dog friendly', por lo que también podrás compartir esos dulces momentos de invierno o Navidad con tu mascota.