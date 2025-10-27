Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz EP

El bolsito

Al «Gobierno de corrupción para rato» se ha unido la petición de dimisión de la ministra de Vivienda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Decía Camba que los españoles iban a Alemania a hacerse sabios. En Alemania andan en la tarea de salvar el estado de bienestar. Lo importante. ... Y les viene un español a recordarles la importancia del catalán en Europa. En Alemania saben que ese español no es de los que quieren hacerse sabio y le han dicho que la posición del canciller no ha cambiado, que la adopción de nuevas lenguas oficiales requiriría modificar los tratados oficiales. Sánchez se concentra en su supervivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  5. 5 Granada cambia la hora y se pone un saquito, que luego refresca
  6. 6

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  7. 7 Un nuevo edificio con miradores y museo pondrá en valor la arqueología de Mondragones
  8. 8

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara
  9. 9

    Mil corredores clausuran un año más del Gran Premio de Fondo en Santa Fe
  10. 10

    Los peñistas de Granada y Cádiz condenan la pelea de ultras: «No nos representan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El bolsito

El bolsito