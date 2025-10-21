Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno este martes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno este martes. EFE

Yolanda Díaz sufre un lapsus en el Senado: «Queda Gobierno de corrupción para rato»

La vicepresidenta segunda del Gobierno pretendía defender al Ejecutivo de acusaciones de corrupción, pero cambió «coalición» por «corrupción» y provocó aplausos irónicos del PP y una intervención del presidente del Senado

C. P. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 19:25

En la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Senado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha protagonizado un ... desliz lingüístico que rápidamente se convirtió en objeto de burlas y tensiones políticas. Mientras respondía a la senadora del PP Alicia García acerca de los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, Díaz dijo: «queda Gobierno de corrupción para rato», cuando en realidad quiso decir «queda Gobierno de coalición para rato».

