Verdad verdadera

He seguido el juicio contra el fiscal general del Estado, absuelto por el presidente y en vías de canonización por sus fieles devotos. El ... señor García Ortiz se sentó en el banquillo y proclamó: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende». Es una frase magnífica, marmórea, oracular. Una de esas frases solemnes y cortas que los políticos pronuncian mirando fijamente a los ojos de los periodistas, como diciéndoles ahí tenéis el titular. La frase funciona a condición de que los receptores no se pregunten qué demonios estará diciendo este tipo, pero esos análisis semánticos tan prolijos hay que dejárselos a los alumnos de la PAU. En todo caso, mejoraría en profundidad si le aplicáramos el primer principio de la termodinámica: «La verdad no se filtra ni se defiende, solamente se transforma». ¡Eso en España resulta irrebatible!

Del juicio he sacado la conclusión de que ese correo filtrado lo tenía ya hasta el corresponsal del diario Marca en Sangüesa. Podría resultar extraño entonces que el señor García Ortiz se tomara tantas molestias para que le pasaran algo que a esas alturas había alcanzado una difusión similar a la del premio Planeta, pero hay gente que no puede parar quieta. Un delito sí considero acreditado, y muy grave. Al fiscal Salto lo sacaron del estadio Metropolitano durante un partido de Champions. Esta intromisión laboral fuera del horario de trabajo es inadmisible y me extrañó no ver a la vicepresidenta Díaz ejerciendo la acusación particular. Además, el señor Salto es del Atlético de Madrid, lo que supone un agravante: un aficionado colchonero, habituado por tanto a la tragedia y al fatalismo, nunca sabe cuándo podrá volver a ver al Inter de Milán.

