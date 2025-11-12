Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fiscal general del Estado antes de declarar como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado antes de declarar como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo. EFE

García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»

El fiscal general defiende su inocencia ante el Supremo en una declaración a medida en la que rechazó contestar a las acusaciones

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo
Almudena Santos

Mateo Balín, Melchor Sáiz-Pardo y Almudena Santos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

«No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación, a un bulo porque se estaba cuestionando muy gravemente la honorabilidad de la Fiscalía. Colocamos ... los correos solo después de que estos hubieran sido revelados a la opinión pública. En esta causa hay una actuación desleal no con el acusado, sino con el tribunal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  4. 4 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  5. 5 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  6. 6 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  7. 7 Los cinco minutos que han hecho saltar por los aires la Mesa del Aeropuerto Granada-Jaén
  8. 8 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»