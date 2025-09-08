Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Antonio Fuster, portavoz de Vox. Efe

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

El portavoz de la formación de Santiago Abascal, José Antonio Fuster, asegura que el Gobierno ha estado desde la masacre del 7 de octubre al lado de la organización terrorista

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:26

Vox considera que las nueve medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel no vienen más que a certificar que el Gobierno de coalición ha estado ... del lado de Hamas desde la misma masacre del 7 de octubre de 2023 en la que comandos terroristas asesinaron a 1.195 personas y secuestraron a otras 251.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  5. 5

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  6. 6

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  7. 7

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  8. 8

    Bouldini, con muletas este domingo
  9. 9

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados
  10. 10 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»