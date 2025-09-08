Sánchez anuncia un embargo de armas a Israel y ocho medidas más contra el «genocidio» en Gaza El presidente del Gobierno asume que la acción de España no servirá por si sola para frenar a Netanyahu pero defiende que manda un mensaje al pueblo palestino y sirve para que el conjunto de la sociedad española «sepa y sienta» que su país está «del lado correcto de la historia»

Paula De las Heras Madrid Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:56 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy a primera hora de la mañana en el Palacio de la Moncloa para anunciar una batería de medidas frente a lo que ha tildado sin ambages de «genocidio» contra el pueblo palestino, entre ellas la aprobación, este martes, de un real decreto ley para «consolidar jurídicamente» el embargo de armas a Israel o la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa de la violación de derechos humanos o crímenes de guerra contra la población de Gaza.

Sánchez -que ha iniciado su intervención reconociendo el derecho de Israel a un Estado propio en el que pueda sentirse seguro y ha condenado una vez más los ataques terroristas y secuestros llevados a cabo por Hamás- ha subrayado que la respuesta del Gobierno de Benjamin Netanhayu a la ofensiva del 7 de octubre de 2023 ha acabado convirtiéndose en «un ataque injustificable contra la población civil palestina» que ha provocado ya la muerte de 63.000 civiles 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad menores de edad. «Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso», ha denunciado.

El jefe del Ejecutivo español se ha significado como uno de los líderes internacionales que de manera más activa ha condenado la actuación del Gobierno de Netanyahu, pero la comunidad internacional está muy dividida en este asunto y la UE, que recibe el 32% de las exportaciones israelíes según datos de 2024, no es una excepción. Pese a la presión de España y algunos otros países, aún no ha adoptado ninguna sanción en su contra. Sánchez ha asumido que los pasos anunciados hoy no servirán por sí solos para «frenar la invasión ni los crímenes de guerra» pero ha manifestado su deseo de que al menos agiten conciencias, lancen un mensaje de empatía al pueblo palestino y sirvan para que la sociedad española «sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia» ha dicho.

Junto con el real decreto ley que establecerá la prohibición legal y permanente de «comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar» a Israel, Sánchez ha anunciado que se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes. También se denegará la entrada al espacio aéreo español, según ha dicho, a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel.

España prohibirá además la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza en Cisjordania «con el objetivo de combatir estas ocupaciones de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina» y mantener viva la solución de los dos estados. Con el mismo objetivo, se limitarán los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la «mínima asistencia legalmente obligatoria».

Sánchez ha apuntado igualmente a un refuerzo del apoyo a la Autoridad Nacional Palestina mediante un incremento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en el paso de Rafah y nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentaria y de asistencia médica. Además, España ampliará su contribución a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la asistencia al pueblo gazatí, en unos 10 millones de euros adicionales. Y por último, aumentará la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar, ha dicho el presidente del Gobierno, los 150 millones de euros en 2026.