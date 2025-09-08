Estas son las nueve medidas de Pedro Sánchez contra Israel por el «genocidio» en Gaza El presidente del Gobierno impulsará nueve normas, entre ellas un decreto ley de embargo de armas, restringirá el tránsito de barcos y aviones militares, limitará el comercio de asentamientos y reforzará el apoyo humanitario a Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra Israel ante el «genocidio» en Gaza.

Miguel G. Casallo Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:28 | Actualizado 10:55h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno impulsará un decreto ley de embargo de armas, restringirá el tránsito de barcos y aviones militares, limitará el comercio de asentamientos y reforzará el apoyo humanitario a Gaza, mientras Israel responde acusando a España de «antisemita» y prohíbe la entrada a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

En una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, el presidente Pedro Sánchez anunció este lunes un paquete de nueve medidas urgentes contra lo que calificó como el «genocidio en Gaza», con el objetivo de aumentar la presión sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu y «aliviar el sufrimiento de la población palestina».

Las nueve medidas anunciadas por Sánchez: 1 Decreto ley urgente para consolidar un embargo de armas: Legaliza y hace permanente la prohibición de comprar y vender armamento a Israel 2 Prohibición de tránsito de barcos con combustible militar: No podrán acceder a puertos españoles aquellos que transporten material bélico hacia Israel. 3 Negativa a autorizar vuelos militares israelíes: Se cerrará el espacio aéreo español a aeronaves estatales que transporten armamento a Israel. 4 Prohibición de entrada a personas implicadas en crímenes en Gaza: Se impedirá el acceso a territorio español a quienes participen directamente en lo que se considera genocidio, violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra. 5 Prohibición de importaciones desde asentamientos ilegales: Se vetará la entrada de productos originarios de asentamientos en Gaza y Cisjordania, buscando combatir la ocupación y preservar la solución de los dos Estados. 6 Reducción de servicios consulares en asentamientos ilegales: Solo se ofrecerá la asistencia mínima obligatoria a ciudadanos españoles residentes en dichas zonas. 7 Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina: Se incrementarán los efectivos españoles en la misión de la UE en Rafah y se impulsarán proyectos conjuntos en agricultura, seguridad alimentaria y sanidad. 8 Aumento de la contribución a la UNRWA: Se destinarán 10 millones de euros adicionales a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. 9 Mayor ayuda humanitaria para Gaza: La partida se elevará hasta 150 millones de euros en 2026.

Sánchez ha subrayado que, aunque estas acciones no bastarán para detener la ofensiva israelí, sí representan una respuesta decidida para aliviar el sufrimiento y demostrar que «España estuvo en el lado correcto de la Historia».

Respuesta de Israel

El Gobierno israelí reaccionó calificando las medidas como hostiles. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, acusó a España de «antisemita» y «corrupto», y anunció que prohíbe la entrada al país a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra de Juventud, Sira Rego.