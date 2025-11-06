Vox «apretará» al PP para cerrar un pacto por encima de los firmados con Mazón

Vox encarará las negociaciones con el PP para designar al sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana con una propuesta de ... máximos sobre la mesa. «Queremos la confrontación total» contra el Pacto Verde y la inmigración irregular, las dos líneas rojas que la formación de Santiago Abascal ha marcado en la búsqueda de un pacto para la Comunidad Valenciana, explicó este jueves el secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo.

En esta primera ronda de las conversaciones, después de que los líderes de ambos partidos, Alberto Núñez Feijóo y Abascal, ya hayan hablado por teléfono, la consigna en Vox es «apretar» al PP todo lo posible. Y para la formación de derecha radical, ya no son suficientes ni el acuerdo de investidura que ambas formaciones firmaron en julio de 2023 ni el pacto presupuestario que alcanzaron en mayo de 2025.

Y ello aunque en este último documento, Mazón había aceptado los principales postulados voxistas, como «oponerse a las imposiciones ecologistas de Bruselas» y «proteger a los valencianos de la inseguridad que trae consigo la inmigración irregular, masiva y desordenada».

En Vox temen que el sustituto del todavía presidente en funciones convierta en papel mojado estos acuerdos, como aseguran que ha ocurrido con textos similares en Aragón y en Extremadura, y para evitarlo pretenden ahora ir más alla. «Estamos acostumbrados a que el PP trate de engañarnos y no cumpla sus compromisos y por eso vamos a ser firmes», enfatizan fuentes del partido de Abascal.

Vox recuerda que, para ellos, lo principal no es el nombre del candidato que propongan los populares, sino el programa con el que pretenda gobernar. Pero también agregan, en cualquier caso, que están por la «estabilidad» y asumen que su fuerza son 13 diputados frente a los 40 del PP y entre los 99 que componen Les Corts.

Mientras, en el PP valenciano, buscan mantener cierta autonomía en las negociaciones, una vez que Génova ha dejado claro que va a supervisar el acuerdo. El diálogo entre los populares y Vox no se llevará a cabo «en ningún caso» en Madrid, sino que «siempre se realizará en connivencia con los deseos de todos los valencianos», dijo este jueves la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, que pidió «discreción», «responsabilidad» y «credibilidad» a las dos partes. A la vez, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, subrayó que la negociación en la Comunidad Valenciana «no va de nombres», sino de dar «certezas» a esta autonomía.

En el ámbito judicial, la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha reclamado a la empresa gestora del parking que aporte el ticket en el que conste la hora de salida del vehículo de la periodista Maribel Vilaplana tras la comida que mantuvo con Carlos Mazón el día de la riada que dejó 229 muertos. La instructora pretende determinar el tiempo exacto que duró el almuerzo.