Mazón y Feijóo, en un acto en Alicante en junio. EFE

Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente valenciano en el alero

El líder del PP y el 'president' abordarán «el contexto político» de la Comunidad Valenciana mientras aumenta la presión sobre Mazón

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán «en las próximas horas» una conversación «para ... analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana», según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. En esa charla abordarán «tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las que tiene el PP en esa autonomía», ha dicho Gamarra.

