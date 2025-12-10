Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Efe

Vicente Fernández, un leal colaborador de Montero por dos veces investigado

Abandonó el Gobierno en 2019 tras ser imputado por un delito de prevaricación durante su etapa en Andalucía del que acabó absuelto

María Dolores Tortosa

Sevilla

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 21:16

Comenta

Vicente Fernández pasa por ser un hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta primera del Gobierno y hoy líder del PSOE andaluz, María Jesús ... Montero, quien en 2018 recuperó al ayer detenido para la Administración pública con su nombramiento como director de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fernández ocupó el cargo apenas un año. Se vio obligado a dimitir después de que la Audiencia de Sevilla reabriera la investigación penal a causa de la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de la explotación de la mina de Aznalcóllar, una decisión en la que el expresidente de la SEPI participó en calidad de secretario general de Industria.

