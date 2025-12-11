La UCO revela los entresijos del cese Ábalos: «El putero se ha enfrentado al guapo»

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la red de los hidrocarburos se hace eco de las conversaciones y ... mensajes que se intercambiaron los miembros de trama cuando en julio de 2021 cundió el nerviosismo después de que Pedro Sánchez, de manera totalmente inesperada, destituyera al hasta entonces todo poderoso ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Uno de esas conversaciones por WhatsApp es la que mantuvo el 10 de julio de ese año Leonor González Pano –exnovia de Víctor de Aldama e hija de Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros a Ferraz por orden del conseguidor- con su novio, Natán González. En ese intercambio de mensajes, la hija de la exsocia de Aldama reproduce la información que el comisionista acaba de proporcionarle sobre el cese de Ábalos.

«Se ha liado en el Consejo de Ministros», comienza González Pano. «Nos acaba de llamar Víctor (de Aldama)», revela la hija de la empresaria de las bolsas. «Se ha enfrentado el putero (José Luis Ábalos) a el guapo (Pedro Sánchez)», afirma evitando citar por su nombre a los protagonistas.

«Y se ha levantado (Ábalos) en mitad de la reunión (del Consejo de Ministros) y delante de todos lo ha mandado (a Sánchez) a tomar por culo», explica González Pano sin demasiados rodeos haciéndose eco de las explicaciones que acaba de recibir de Víctor de Aldama. «Por lo visto, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo», abunda en los detalles la hija de la empresaria.