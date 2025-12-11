Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del informe entregado por la UCO a Pedraz R.C.

La UCO da la puntilla a Ábalos: el exministro cobró un millón de euros por amañar la licencia de la trama de hidrocarburos

La Guardia Civil entrega al juez Pedraz un informe de 182 que incluye los WhatsApp entre el exministro y De Aldama mostrando la confidencialidad entre ambos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de diciembre 2025, 18:20

Comenta

El futuro judicial de José Luis Ábalos, ya de por sí sombrío frente a la primera petición de 24 años de cárcel por el 'caso ... mascarillas', se vuelve todavía más oscuro. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del llamado 'caso hidrocarburos' en el que el principal imputado es Víctor de Aldama, un informe que señala que la intervención del exministro fue clave para que el Gobierno le diera a la operadora Villafuel la licencia para operar a pesar de que no cumplía los requisitos, entre ellas la condición 'sine qua non' de tener tres millones de euros de «recursos propios».

