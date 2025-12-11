La UCO da la puntilla a Ábalos: el exministro cobró un millón de euros por amañar la licencia de la trama de hidrocarburos
La Guardia Civil entrega al juez Pedraz un informe de 182 que incluye los WhatsApp entre el exministro y De Aldama mostrando la confidencialidad entre ambos
Jueves, 11 de diciembre 2025, 18:20
El futuro judicial de José Luis Ábalos, ya de por sí sombrío frente a la primera petición de 24 años de cárcel por el 'caso ... mascarillas', se vuelve todavía más oscuro. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del llamado 'caso hidrocarburos' en el que el principal imputado es Víctor de Aldama, un informe que señala que la intervención del exministro fue clave para que el Gobierno le diera a la operadora Villafuel la licencia para operar a pesar de que no cumplía los requisitos, entre ellas la condición 'sine qua non' de tener tres millones de euros de «recursos propios».
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión