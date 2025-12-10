Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Koldo García y José Luis Ábalos en el Congreso. EP

El Supremo manda al banquillo a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas

La Sala avala el auto de procesamiento del instructor contra ambos encausados, en la actualidad en prisión preventiva por riesgo «extremo» de fuga

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:44

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles el procesamiento del exministro José Luis Ábalos y su asesor en Transportes Koldo García en una de las ... dos causas que instruye el magistrado Leopoldo Puente: la relativa a la adjudicación de contratos de mascarillas en plena pandemia. La Sala de lo Penal ha rechazado los recursos de ambos encausados, en la actualidad en prisión preventiva por riesgo «extremo» de fuga, y ha confirmado todos los extremos de la investigación.

