Ábalos pide al Congreso votar telemáticamente desde Soto del Real

José Luis Ábalos pretende votar desde la cárcel de Soto del Real. El diputado del Grupo Mixto ha pedido a primera hora de la tarde ... este miércoles a la Mesa del Congreso autorización para ejercer el derecho al voto de forma telemática en la sesión de este jueves, la última del año en el calendario parlametnario. Ábalos -en prisión preventiva a la espera del primer juicio de la trama corrupta (el llamado 'caso mascarillas') después de confirmarse hoy mismo su procesamiento- ha invocado el artículo 82.2 del Reglamento que reconoce la posibilidad del sufragio a distancia en «situaciones excepcionales de especial gravedad», sin que la normativa especifique el motivo de esa «situación excepcional».

«El ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra. Es un derecho a participar en las decisiones de la Cámara, y la posibilitación de su ejercicio es clave para el papel legislativo en la aprobación de leyes y de control del gobierno», ha escrito el parlamentario preso en X a través de la cuenta 'En nombre de Ábalos', que gestiona su entorno de confianza, ya que el recluso no tiene acceso a internet en el módulo 13 de la prisión de la sierra madrileña.

El «impedimento» del voto desde la cárcel, afirma en su mensaje en redes Ábalos, «sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía».

En la misiva remitida por Ábalos a la Mesa, y que ha entrado en el registro del Congreso este mismo miércoles a las 13:17 horas, el exministro de Transportes pide al órgano de gobierno de la cámara baja que, «dada esta situación de excepcionalidad en la que me encuentro», que se convoque una «reunión extraordinaria de la Mesa» para que «habiliten mi voto por esta vía (telemática)». Ábalos dice que debido a las «circunstancias inusuales» en las que se encuentra le han impedido hacer esta petición antes así como asistir al Pleno.

La situación parlamentaria de Ábalos no tiene precedentes en la democracia española, ya que nunca antes un diputado en ejercicio había entrado a prisión.

Reunión extraordinaria

El Congreso estaba esperando para reitarle el voto y el sueldo a que el juez Leopoldo Puente confirmara el auto de procesamiento del Tribunal Supremo. Es el trámite que exige el articulo 21 del Reglamento, que señala que «los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta».

Fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara baja explican que la petición del diputado del Grupo Mixto «se estudiará», sin embargo creen que «no parece que quepa ningún supuesto en su caso» para mantenerle sus derechos como parlamentario.

El siguiente paso será que el Congreso convoque una reunión extraordinaria de la Mesa. Allí, una vez informados del auto del Supremo, prodecerán a retirarle el sueldo y el voto, con lo que no podrá ejercerlo en la sesión del pleno de mañana que, entre otras cuestiones, dirimirá el techo de gasto en segunda vuelta.

Cuando se resuelva esta situación quedarñia otra duda en el aire, solo Ábalos, que sigue siendo diputado adscrito al Grupo Mixto, puede decidir si mantiene o, por el contrario, si entrega su acta de parlamentario, como sí hizo en su momento Santos Cerdán antes de ingresar en Soto del Real el pasado junio. Si la retiene, el grupo parlamentario socialista perdería un voto y vería ampliada su debilidad parlamentaria en un momento especialmente delicado de la legislatura.