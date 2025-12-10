Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Luis Ábalos en su escaño del Grupo Mixto Efe

Ábalos pide al Congreso votar telemáticamente desde Soto del Real

Afirma que impedirle el sufragio en la cámara sería una «vulneración sin precedentes y de extrema gravedad» aunque fuentes de la presidencia no creen que quepa «ningún supuesto»

Miguel Ángel Alfonso
Melchor Sáiz-Pardo

Miguel Ángel Alfonso y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 14:33

José Luis Ábalos pretende votar desde la cárcel de Soto del Real. El diputado del Grupo Mixto ha pedido a primera hora de la tarde ... este miércoles a la Mesa del Congreso autorización para ejercer el derecho al voto de forma telemática en la sesión de este jueves, la última del año en el calendario parlametnario. Ábalos -en prisión preventiva a la espera del primer juicio de la trama corrupta (el llamado 'caso mascarillas') después de confirmarse hoy mismo su procesamiento- ha invocado el artículo 82.2 del Reglamento que reconoce la posibilidad del sufragio a distancia en «situaciones excepcionales de especial gravedad», sin que la normativa especifique el motivo de esa «situación excepcional».

