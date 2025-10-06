Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo García EP

El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO

El magistrado Leopoldo Puente convoca al exministro y al que fuera su asesor tras conocerse el pasado viernes el informe sobre la situación patrimonial del exministro de Transportes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:07

Comenta

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado de nuevo a declarar como investigados al exministro José Luis Ábalos, y a quien fue su ... asesor Koldo García, para los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente, a la vista del informe de la UCO de la Guardia Civil del pasado viernes sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con la de García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  3. 3

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  4. 4 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  5. 5 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  6. 6

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  7. 7 El mayor almacén de trasteros de Granada
  8. 8 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  9. 9 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  10. 10 La empresa de Granada que repartía en un triciclo ahora es líder en equipos para bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO

El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO