Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Koldo García Rodrigo Jiménez /Efe

Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»

El exasesor de Ábalos, en su último escrito ante el Supremo, pide directamente que se «suspenda» la causa si no se le devuelven los dispositivos electrónicos que son la base del caso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07

Comenta

El pasado viernes, en uno de los momentos televisivos más surrealistas del 'caso Koldo', la abogada del exasesor de José Luis Ábalos, entró en directo ... en el programa de Cuatro 'Todo es mentira' para asegurar que la Guardia Civil, en su último informe sobre el patrimonio del exministro, había tergiversado las palabras del exportero de prostíbulo. Según la letrada Leticia de la Hoz, cuando su cliente se refería «chistorras» no era a billetes de 500 euros –como asegura la Unidad Central Operativa (UCO)- sino que efectivamente hacía mención al derivado del cerdo y que Koldo fue el encargado de comprar 2.000 de estas salchichas para hacer un millón de raciones en una fiesta electoral del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  3. 3

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  4. 4 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  5. 5

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  6. 6 El mayor almacén de trasteros de Granada
  7. 7 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  8. 8 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  9. 9 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  10. 10 La empresa de Granada que repartía en un triciclo ahora es líder en equipos para bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»

Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»