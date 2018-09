El PP señala a Delgado la puerta de salida: «Es usted un zombi» 03:16 Dolores Delgado. / Foto: Reuters | Vídeo: Atlas Esquerra se suma a Podemos y exige la dimisión de la ministra de Justicia por ser «compinche de Villarejo» NURIA VEGA Madrid Miércoles, 26 septiembre 2018, 12:58

Con traje rojo y sin amilanarse. La ministra de Justicia aguanta esta mañana en el hemiciclo del Congreso la presión creciente del PP, Ciudadanos, Podemos y Esquerra, que exigen su dimisión. Los populares censuran el modo que gestionó la defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda de Carles Puigdemont en Bruselas y las distintas versiones que ha proporcionado en las últimas horas sobre su relación con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo. Y antes de que el debate se centre plenamente en la necesidad o no de su cese, Rafael Hernando ha dejado un avance: «Usted es un zombi en un Gobierno al cual ni el CIS le va a arreglar la cara».

El exportavoz parlamentario del PP ha elevado el tono de las críticas con la que los populares han ido regando durante la mañana los pasillos del Congreso. Hernando no cree que Delgado y «el doctor Sánchez» estén a la altura de un Ejecutivo «decente». «Usted es una rémora para cualquier Gobierno -ha cargado-, no es una víctima, es culpable, la opinión pública ya le ha condenado y yo le pido que no siga llenando de oprobio la democracia y váyase»

En el PP dan ya por sentada la inminente dimisión de la ministra de Justicia por su «mentiras reiteradas». «No le queda otro remedio», ha trasladado el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Pero lo relevante es que parte de los socios del Gobierno coinciden en que Delgado tiene que abandonar el Gabinete de Sánchez.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a insistir en que la necesidad de que dé un paso a un lado. «Lo que toca Villarejo, mancha, y cuanto más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política, mejor», ha reiterado en la Cámara baja. Y hoy se suma Esquerra a esta reclamación. Preguntado el diputado Gabriel Rufián por si Delgado debe marcharse, no ha titubeado: «Sí, como cualquier compinche de Villarejo».

Su compañero de filas, Joan Tardá, prefirió ayer escuchar las explicaciones de la ministra antes de pronunciarse. Esa prudencia la sigue manteniendo esta mañana el PDeCAT, que deja la reflexión en manos de la afectada y de Pedro Sánchez.