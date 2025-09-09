Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García, este martes, en el pleno del Congreso que convalidó la ampliación de permisos parentales retribuidos. Borja Sánchez-Trillo / EFE

Sánchez y Díaz revisten de victoria moral su derrota con la reducción de la jornada laboral

El Ejecutivo asume que Junts, el PP y Vox vetarán mañana la tramitación de la norma pero renuncia a retirarla para que «todos los partidos se retraten»

Paula De las Heras
Cristian Reino

Paula De las Heras y Cristian Reino

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:49

Una vez más, el Gobierno se afana en hacer de la necesidad virtud. Nadie alberga la más mínima duda de que el PSOE y Sumar ... encajarán este miércoles una severa derrota a manos del PP, Vox y Junts durante el debate de totalidad en el Congreso de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pero en lugar de negar la evidencia (que su mayoría es muy precaria), Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han optado por abrazarla. A diferencia de otras ocasiones, en las que el Ejecutivo ha retirado iniciativas del orden del día para evitar un revolcón, esta vez la mantendrá con un objetivo: que cada partido, dice, «se retrate».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  2. 2

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  3. 3

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  6. 6 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  7. 7

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  8. 8 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  9. 9 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  10. 10 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez y Díaz revisten de victoria moral su derrota con la reducción de la jornada laboral

Sánchez y Díaz revisten de victoria moral su derrota con la reducción de la jornada laboral