La portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras. Efe

Junts confirma que tumbará la reducción de la jornada laboral

Nogueras asegura que la reforma que propone el Gobierno la acabarán pagando «los de siempre» y es un «ataque» contra las pymes

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:20

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha ratificado este jueves el rechazo de su partido a la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral ... de 40 horas semanales a 37 y media. Junts mantiene la enmienda a la totalidad y en la votación de este miércoles tumbará la propuesta estrella de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Trabajo, Sumar y Junts han negociado hasta el último momento. Pero no han podido ponerse de acuerdo. Nogueras mantuvo una reunión el lunes con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El secretario de Estado acusó a los postconvergentes de tener una visión irresponsable y de cometer una enorme equivocación. Según el Gobierno, Junts trasladó en ese encuentro su negativa a apoyar la reforma legal para reducir la jornada laboral. Según Nogueras, la reforma que propone el Gobierno la acabarán pagando «los de siempre» y es un «ataque» contra las pymes catalanas. Ha asegurado que «así no». «Estamos a favor de la reducción laboral pero más a favor de preservar el estado de bienestar», ha señalado. Junts considera que la medida «empobrecerá» al tejido empresarial y comercial catalán.

