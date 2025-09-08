Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

El secretario general de Junts, Jordi Turull, negó este domingo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder posconvergente, Carles Puigdemont, estén negociando ... directamente el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, como aseguró la ministra de Trabajo. Turull desmintió a Díaz y advirtió de que Junts está donde estaba cuando presentó la enmienda a la totalidad a la propuesta legal y por tanto se mantiene en el rechazo a la reforma.

Seguiremos hablando, dijo el responsable de Junts, pero a su juicio, la vicepresidenta ha forzado la votación y el margen para llegar a un acuerdo «es muy reducido». El Gobierno se expone al primer revés parlamentario desde el inicio del curso político como aviso para navegantes de cara a la negociación de los Presupuestos.

Turull, en un acto con las juventudes de su partido, volvió a cargar contra la cúpula judicial española, de quien depende, dijo, el regreso de Puigdemont amnistiado. Según el dirigente nacionalista, el expresidente de la Generalitat volverá a Cataluña tras haber ganado en Europa la batalla.

Turull desmintió también al secretario general del PP, Miguel Tellado, que afirmó que los populares se entienden con Junts, porque es un partido de centro derecha. «Con este PP ni a la vuelta de la esquina», aseveró. El número dos postconvergente señaló que al PP «no le perdonan» lo que está haciendo con la petición de que el catalán sea reconocido como idioma oficial de la UE.