Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez saluda a Donald Trump en la cumbre de la paz, en Egipto, este lunes.

Pedro Sánchez saluda a Donald Trump en la cumbre de la paz, en Egipto, este lunes. EFE

Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

El presidente del Gobierno avanza que España está dispuesta a tener un «papel activo» tanto en la reconstrucción de Gaza como en su estabilización con la participación del ejército

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 10:24

Comenta

Pedro Sánchez se ha mostrado hoy, a su regreso de la Cumbre de la Paz en Sharm el Sheij, esperanzado con la posibilidad de que ... el plan de Trump para Oriente Próximo avance hacia una paz duradera pero también ha admitido que son muchas las «incógnitas» que se presentan en el camino y ha avanzado que España no levantará de momento el embargo de armas a Israel convalidado la semana pasada por el Congreso de los Diputados, apenas unos días antes de que se hiciera efectivo el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  2. 2 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  3. 3 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  4. 4 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo
  5. 5

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  6. 6

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  7. 7

    Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año
  8. 8 Un establecimiento de un pueblo de Granada sigue conservando el mosto en tinajas de barro
  9. 9

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  10. 10 La alcaldesa de Granada entrega la Medalla de Oro de la ciudad a la Hermandad del Rescate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel