Francina Armengol, con la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, y el vicepresidente Gómez de Celis. EP

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas para no agraviar a Israel en el 7-O

La Embajada israelí tachó de «inhumano y aberrante» la elección de la fecha del segundo aniversario de los atentados de Hamas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:22

Comenta

El Congreso de los Diputados ha aplazado a mañana miércoles la votación sobre el embargo de armas a Israel. La Junta de Portavoces ha ... tomado la decisión de retrasar a mañana miércoles la votación, prevista en un principio para el Pleno de esta tarde, para evitar que coincida con el segundo aniversario de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. El debate, sin embargo, sí se celebrará este martes.

