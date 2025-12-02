Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Efe

Sánchez urge a Junts con nuevos guiños para salvar la legislatura

El presidente del Gobierno reconoce que el diálogo está «roto» y asume los incumplimientos con los de Puigdemont pero apela a una «oportunidad histórica» para resolver el conflicto catalán

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:40

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no da por perdida la legislatura, a pesar de la ruptura de Junts. Sánchez no cuenta con una ... mayoría parlamentaria pero aún cree posible agotar su mandato en 2027 y este martes ha lanzado guiños a Junts para tratar de reconducir unas relaciones, que ha admitido que están «rotas». En sendas entrevistas con medios catalanes desde la Moncloa, en Rac1 y en RTVE, el presidente del Gobierno ha anunciado un real decreto para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. Además, ha anunciado la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas. Se trata de una petición que también había trasladado Junts. Asimismo, se ha mostrado optimista en relación a la propuesta legal de Junts sobre una reforma legal del Código Penal sobre la multirreincidencia, ha señalado que trabajan en la publicación de las balanzas fiscales y en la desclasificación de los documentos sobre la llamada operación Cataluña.

