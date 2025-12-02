Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en el Auditorio Nacional de Madrid, ayer EFE

Sánchez sobre Ábalos: «No vamos a ceder a ataques, amenazas y chantajes»

El presidente del Gobierno tilda de bulos las afirmaciones vertidas por el exministro y su entorno en los últimos días

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:31

Comenta

Pedro Sánchez sabe que la entrada en prisión preventiva del que fuera su hombre fuerte en el Gobierno y el PSOE hasta julio de 2021, ... José Luis Ábalos, supone un problema. El ex dirigente socialista lleva días, desde que supo que el juez Leopoldo Puente podía enviarle a la cárcel, lanzando, personalmente o a través de su entorno, informaciones políticamente comprometedoras que hoy el jefe del Ejecutivo ha negado; desde su entrevista con Otegi para la moción de censura en 2018 a la participación de su mujer en el rescate de Air Europa.

