Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El expresidente catalán Jordi Pujol EP

Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes

Su médico asegura que no está en condiciones de comparecer en el juicio ni siquiera telemáticamente

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

Los médicos que atienden a Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona desde el domingo pasado por una neumonía, confían en darle el ... alta este mismo viernes. Su evolución es favorable, según ha asegurado su médico personal, Jaume Padrós, que ha señalado que el expresidente de la Generalitat deberá seguir el tratamiento en su casa y permanecer convaleciente. En un principio, estaba previsto que recibiera hoy mismo el alta, pero Padrós, por «prudencia» con un paciente de 95 años, ha insistido en la Ser en que deberá permanecer un día más bajo vigilancia médica en el centro hospitalario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  2. 2 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes

Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes