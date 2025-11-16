Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Efe

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a solo unos días de su juicio

Está previsto que el expresident de la Generalitat de Cataluña se siente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional en una semana

C. P. S.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:38

El expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona como consecuencia de una ... infección pulmonar, una neumonía, según ha adelantado Catalunya Radio este domingo, 16 de noviembre. La familia ha explicado que está previsto que permanezca ingresado, al menos, cuatro días, según marca el protocolo.

