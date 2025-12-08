Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pilar Alegría. EFE

Alegría ofrece un pacto presupuestario en Aragón en el que el PP ve «pánico» a las elecciones

Pilar Alegría se muestra dispuesta apoyar el techo de gasto para no tener unas cuentas «dictadas por Vox»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:12

Comenta

El PSOE se abre a facilitar la aprobación de los Presupuestos en Aragón. El presidente de la comidad, el 'popular' Jorge Azcón, puso de límite ... esta semana para adelantar elecciones si no se llegaba a un acuerdo y finalmente, el órdago ha recibido este lunes la respuesta de la secretaria de los socialistas aragoneses y ministra de Educación, Pilar Alegría, que se ha mostrado distpuesta abstenerse en la votación del techo de gasto, el paso previo a la aprobación de las Cuentas Públicas de 2026, lo que facilitaría que viera la luz verde en el parlamento regional. «Nosotros no queremos un presupuesto que esté maniatado por la ultraderecha. No queremos un presupuesto que esté dictado por Vox. Queremos un presupuesto para todos y para todas«, ha afirmado la también portavoz del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  4. 4 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  5. 5

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  6. 6

    Luca Zidane revive sus fantasma
  7. 7 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  8. 8 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  9. 9 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  10. 10

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alegría ofrece un pacto presupuestario en Aragón en el que el PP ve «pánico» a las elecciones

Alegría ofrece un pacto presupuestario en Aragón en el que el PP ve «pánico» a las elecciones