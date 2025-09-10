Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este martes en el pleno del Congreso Borja Sánchez-Trillo /EFE

El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

Díaz insiste en que la norma, tumbada por Junts, PP y Vox, se hará realidad porque el debate «está ganado en la calle» y las fuerzas de la derecha le acusan de ignorar y maltratar a las pequeñas empresas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:22

El Gobierno minimiza el impacto de la derrota parlamentaria sufrida este miércoles, en el primer pleno de la legislatura, con la reducción de la jornada ... laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, argumentó que el golpe sirve «como ensayo general de lo que sería un Gobierno de la extrema derecha» e insistió en que volverá a llevar su ley a la Cámara baja y la hará realidad porque el debate ya está ganado «en la calle». «Señorías de las tres derechas no lo van a conseguir porque no les vamos a dejar», espetó a PP, Vox y Junts. El ala socialista del Ejecutivo, sin embargo, rechaza las prisas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  2. 2 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán
  3. 3 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  4. 4

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  5. 5

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  6. 6

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  7. 7

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  8. 8 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada
  9. 9 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  10. 10 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso