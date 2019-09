El PSOE ganaría con facilidad las elecciones y duplicaría en votos al PP, según el CIS Pedro Sánchez. / Efe El bloque de la izquierda aventajaría en más de 12 puntos al de la derecha | El barómetro, de todas maneras, no recoge la decisión de repetir las elecciones ni la irrupción de Errejón RAMÓN GORRIARÁN Madrid Jueves, 26 septiembre 2019, 13:45

Los socialistas ganarían las elecciones de celebrarse hoy, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La candidatura liderada por Pedro Sánchez obtendría el 34,2% de los votos, cinco puntos y medio más que en los comicios de abril. Doblaría al PP, que se quedaría en el 17%. Unidas Podemos llegaría al 15,5%, Ciudadanos caería al 12,9% y Vox también retrocedería al 7,5% de los sufragios.

El sondeo se realizó entre el 1 y el 18 de septiembre, por lo que no contempla el impacto de la decisión de Felipe VI de disolver las Cortes para celebrar nuevas elecciones generales el 10 de noviembre, aunque sí el del fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos que saltaron por los aires el 11 de septiembre. Tampoco recoge la irrupción de la candidatura de Más País, la coalición que lidera Íñigo Errejón, que se oficializó este miércoles. Se puede decir, por tanto, que no es una fotografía de la situación actual.

El CIS, no obstante, señala en su estudio de septiembre que el bloque de la izquierda superaría con claridad al de la derecha porque la suma de estimación de voto para PSOE y Unidas Podemos alcanza el 49,7% mientras que PP, Ciudadanos y Vox se quedan en 37,5%. El problema es que el CIS en este estudio no asigna escaños y no refleja como quedaría el Congreso. Pero con ese porcentaje de estimación es factible que socialistas y morados alcanzaría o bordearían la mayoría absoluta.

El PSOE obtendría cinco puntos y medio más que en las elecciones del 26 de abril, ascenso que en el caso de Unidas Podemos es de poco más de un punto. Es decir, la izquierda obtendría casi siete puntos más que hace cinco meses. El PP también mejoraría un punto sus expectativas de voto, pero Ciudadanos perdería tres y Vox, 2,8. En conjunto, el bloque de la derecha retrocedería cerca de cinco puntos.

Este estudio del CIS no se puede comparar con el anterior, el de julio, porque las metodologías empleadas son distintas. El de hace dos meses medía intención directa de voto, y el que se ha hecho público hoy recoge estimación de voto, que se calcula con la llamada 'cocina'.