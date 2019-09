Errejón advierte a Sánchez de que no le dará un cheque en blanco para gobernar Íñigo Errejón. / Efe El líder de Más País ha ofrecido a los ecologistas de Equo una alianza en 17 provincias ANDER AZPIROZ Madrid Jueves, 26 septiembre 2019, 19:31

Íñigo Errejón trata de cuadrar el círculo. En la presentación de su plataforma Más País dio a entender que, si los números dan tras las generales, pactará sí o sí con el PSOE. Pero acudir a las urnas con la etiqueta de entreguista ante Pedro Sánchez podría lastrar, y mucho, su pugna personal con Pablo Iglesias.

«Espero que el PSOE no se confunda, nuestra candidatura no es un cheque en blanco, si elige escorarse hacia la derecha que no cuente con nosotros», advirtió este jueves en La Sexta el exnúmero dos de Podemos. Esta posición contrasta con la que defendió en 2016 tras el 'pacto del abrazo' entre Sánchez y Albert Rivera para formar un Gobierno de coalición. Entonces, en contra del criterio de Iglesias -que ya tenía negociada su confluencia con IU para la repetición electoral-, Errejón defendió una abstención para permitir la investidura del candidato socialista.

Ahora, la apuesta del candidato de Más País es formar un Gobierno progresista tras las generales de noviembre, ya sea mediante un gobierno monocolor o de coalición. Lo importante, subraya, es salir del bloqueo político. No será fácil. Como el mismo Errejón dijo este jueves, nada garantiza que Sánchez e Iglesias vayan a reconciliarse tras los comicios. Tampoco parece sencillo que Podemos acceda a una alianza con Más País porque para los morados él es un traidor. Y ahora, además, el PSOE parece haber colocado a su nuevo adversario por la izquierda en el punto de mira.

«Es fundamental que no hagamos una campaña a cara de perro con el que se tiene al lado porque al día siguiente vamos a tener que ponernos de acuerdo» Íñigo errejón

El presidente del Gobierno en funciones no ha duda en elogiar al cofundador de Podemos antes de que éste confirmara su regreso a la política nacional. «He visto cosas en Errejón que resultan esperanzadoras», señaló la semana pasada. Nada que ver con lo que afirmó este jueves Rafael Simancas, número dos del grupo parlamentario socialista. Errejón y su nueva plataforma -según el diputado del PSOE- «juegan en la liga de las peleas, el barullo y los ajustes de cuentas». Es decir, en la de la guerra frontal contra Podemos. El exdirigente de la formación morada trató de templar gaitas. «Es fundamental -reclamó- que no hagamos una campaña a cara de perro con el que se tiene al lado porque al día siguiente vamos a tener que ponernos de acuerdo».

Las circunscripciones

Errejón ya ha avanzado que renuncia a presentarse en las provincias donde su presencia pueda perjudicar el voto de la izquierda y dar diputados a la derecha. Su intención, según se desprende del documento presentado por la dirección de Equo a sus bases para que decidan sobre la alianza, pasa por concurrir a las generales en 17 de las 52 circunscripciones. Serán, por norma general, aquéllas donde se reparten un mayor números de escaños. Habrá candidaturas como mínimo en la Comunidad de Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Alicante, Valencia, Castellón, Murcia, Asturias, Zaragoza, A Coruña, Vizcaya, Asturias, Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

Una de las principales etiquetas que se ha colgado Más País es la del ecologismo, por eso Errejón ha echado el resto para atraerse al partido verde, que en las pasadas generales participó junto a Podemos. El exdirigente de la formación morada ha ofrecido a sus posibles socios puestos de salida en las listas que compartan. Destaca el de la concejal madrileña Inés Sabanés, que ocupará el puesto número dos o el tres en la candidatura por la Comunidad de Madrid. La decisión de la militancia de Equo sobre la alianza se conocerá este viernes.