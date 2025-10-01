Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un encuentro con la comisión de expertos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en la sede de su Ministerio Gustavo Valiente / Europa Press

La protección de la flotilla a Gaza abre otra grieta en el Gobierno entre el PSOE y Sumar

El socio minoritario del Ejecutivo discrepa del llamamiento oficial a que la iniciativa humanitaria no entre en las aguas de exclusión marcadas por Israel y reclama que la fragata 'Furor' le siga dando cobertura

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:27

El llamamiento del Gobierno a la flotilla solidaria Global Sumud (GSF), rumbo a Gaza, para que no se adentre en la zona de exclusión ... establecida por el ejército israelí ha abierto una nueva grieta entre el PSOE y Sumar. El Ejecutivo advirtió ya anoche a los integrantes de la expedición, formada por alrededor de 500 activistas internacionales que buscan romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria, de que la fragata Furor, enviada para darles asistencia en caso de que sea necesario un rescate, no podrá traspasar ese límite. La formación de Yolanda Díaz se lo echa en cara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  3. 3 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  4. 4 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  5. 5 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  6. 6

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  7. 7

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  8. 8 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  9. 9 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  10. 10 Rescatado un conductor que quedó atrapado tras volcar su camión en Gobernador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La protección de la flotilla a Gaza abre otra grieta en el Gobierno entre el PSOE y Sumar

La protección de la flotilla a Gaza abre otra grieta en el Gobierno entre el PSOE y Sumar