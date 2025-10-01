Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno a su llegada este miércoles a la cumbre informal de la UE que se celebra en Copenhague. Reuters / Piroschka van de Wouw

Sánchez, sobre la seguridad de la flotilla: «Espero que Netanyahu no represente ninguna amenaza»

El presidente del Gobierno asegura que los activistas que intentan hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza desde el Mediterráneo tendrán «toda la protección diplomática» después de reclamar el Ejecutivo que no se adentren en la zona de exclusión

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:24

El Gobierno reclamó anoche expresamente a la flotilla solidaria que se dirige a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión establecida ... por el ejército israelí porque hacerlo pondría «en riesgo severo» su seguridad y porque la fragata de la Armada 'Furor', enviada para darles asistencia, no podrá en ningún caso rebasar ese límite para rescatarlos. Pero Pedro Sánchez envió también hoy un mensaje al Gobierno de Benjamin Netanyahu para exigir que no actúe contra los activistas. «No representan ningún peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel no represente tampoco o no provea de ninguna amenaza a esta flotilla», dijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  3. 3 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  4. 4

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  5. 5

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  6. 6 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  7. 7

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  8. 8 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  9. 9 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  10. 10 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez, sobre la seguridad de la flotilla: «Espero que Netanyahu no represente ninguna amenaza»

Sánchez, sobre la seguridad de la flotilla: «Espero que Netanyahu no represente ninguna amenaza»