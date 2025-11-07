Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. EP

El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo

La visita de Estado a España de Frank-Walter Steinmeier, entre el 26 y 28 de noviembre, incluirá un acto de desagravio en la localidad vasca

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:28

El viaje a Madrid del sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaidm, rompió el pasado martes con una racha de dos años si ... visitas de Estado para la diplomacia española. Ahora el país se prepara para recibir en este formato al presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, entre el 26 al 28 de noviembre que incluirá una parada en Gernika para participar en un acto de homenaje a las víctimas del bombardeo sobre esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil.

