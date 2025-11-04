Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los Reyes presiden el recibimiento al sultán de Omán en el Palacio Real de Madrid. AFP

El viaje del sultán de Omán a Madrid pone fin a dos años sin visitas de Estado

El monarca omaní ha sido recibido por los Reyes y Pedro Sánchez en el Palacio Real. Una situación que no se producía con ningún otro mandatario desde 2023

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

Dos años después, Madrid ha vuelto a acoger una visita de Estado. Las salvas de honor en el Patio de la Armería del Palacio Real ... han sonado para recibir al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaid,¡. Los Reyes han recibido oficialmente en la plaza de la Armería del Palacio Real con honores militares al soberano omaní en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los presidentes tanto de Congreso como de Senado, así como el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El viaje del sultán de Omán a Madrid pone fin a dos años sin visitas de Estado

El viaje del sultán de Omán a Madrid pone fin a dos años sin visitas de Estado