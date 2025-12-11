Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miguel tellado ofrece este jueves una rueda de prensa en el Congreso. E. P.

El PP urge a Montero a dimitir: «Se le está poniendo cara de Cerdán»

Tellado cree que la situación de la vicepresidenta primera «es insostenible» tras la detención del expresidente de la SEPI

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:28

Comenta

El PP eleva la presión contra Pedro Sánchez y apunta directamente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la detención este miércoles de Vicente Fernández ... , uno de sus hombres de máxima confianza en la Junta de Andalucía y quien viajó con ella a Madrid en 2018 cuando el presidente del Gobierno la fichó. «La situación de Montero comienza a ser insostenible. Su persona de máxima confianza, su gran protegido está con las esposas puestas», denunció el secretario general, Miguel Tellado, que urgió a la hoy líder del PSOE en esta comunidad a dimitir porque ella es «otro nexo más». «Se le está poniendo cara de Santos Cerdán», advirtió en una rueda de prensa en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP urge a Montero a dimitir: «Se le está poniendo cara de Cerdán»

El PP urge a Montero a dimitir: «Se le está poniendo cara de Cerdán»