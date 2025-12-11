El PP urge a Montero a dimitir: «Se le está poniendo cara de Cerdán»

El PP eleva la presión contra Pedro Sánchez y apunta directamente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la detención este miércoles de Vicente Fernández ... , uno de sus hombres de máxima confianza en la Junta de Andalucía y quien viajó con ella a Madrid en 2018 cuando el presidente del Gobierno la fichó. «La situación de Montero comienza a ser insostenible. Su persona de máxima confianza, su gran protegido está con las esposas puestas», denunció el secretario general, Miguel Tellado, que urgió a la hoy líder del PSOE en esta comunidad a dimitir porque ella es «otro nexo más». «Se le está poniendo cara de Santos Cerdán», advirtió en una rueda de prensa en el Congreso.

Fernández fue arrestado en el marco de una operación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas junto a la supuesta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez. Durante un año y medio estuvo al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) antes de su imputación dentro del 'caso Aznalcóllar' por el supuesto amaño en la adjudicación de la mina. Tellado le recordó a la vicepresidenta primera las palabras que utilizó contra el exministro José Luis Ábalos cuaqndo detuvieron a su exasesor Koldo García -«yo sé lo que haría', le dijo al que fuera su compañero en el Gobierno-,antes de exigirle «que se vaya» y que lo haga «cuanto antes».

Para el PP estas detenciones, junto a la de Antxon Alonso, el socio de Cerdán en la empresa Servinabar, vienen a demostrar que tanto el Gobierno como el PSOE «están podridos» y «volando por los aires en vivo y en directo ante los españoles». Los populares insisten en el «carrusel de demandas, registros y detenciones» que se han producido en los últimos tiempos tienen al Gobierno «noqueado». Desde la sentencia condenatoria contra el Fiscal General del Estado, al «reconocimiento» por parte de la Universidad Complutense de las «presiones» que se ejercieron para crear la cátedra de Begoña Gómez sin olvidar el «entramado» socialista para «ocultar las denuncias por acoso sexual» contra Paco Salazar o la nueva causa abierta en la Audiencia Nacional sobre corrupción. «El Gobierno de Sánchez está volando por los aires -remarcó Tellado- por la explosión simultánea de toda su corrupción».

Por ello, desde el partido de Alberto Núñez Feijóo reclaman a Sánchez, convoque ya elecciones «por higiene democrática». «Su partido y su Gobierno se le están cayendo a trozos, se están desmoronando», recalcó el secretario general del PP quien recordó que el jefe del Ejecutivo aseguró cuando presentó la moción de censura que descabalgó del Gobierno a Mariano Rajoy que venía a «regenerar» y lo que está haciendo es «desvalijar» España.

En la cúpula del PP insisten en poner el foco en Sánchez, como 'número uno' de la trama porque «ninguno de los que hoy están siendo investigados podría haber presuntamente delinquido sin ocupar el puesto en el que les puso el presidente«. «España merece librarse ya de este sinfón de escándalos, podredumbre y decadencia», continuó Tellado, quien anticipó que no podrán negociar ni pactar nada con un Gobierno en «colapso absoluto».