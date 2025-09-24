Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vicepresidenta María Jesús Montero, este miércoles, en el Congreso. EFE

El PP acusa al Gobierno de «abandonar a las mujeres» y Montero señala a los populares por crear una «alerta infundada»

«Ustedes se darán cuenta de su ineficacia cuando los españoles y las españolas voten», aseguran los populares, mientras la vicepresidenta reta a la oposición a apoyar la ley antiprostitución

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:28

El Gobierno y el PP han vuelto este miércoles a cruzarse reproches por los fallos en las pulseras antimaltrato. En la sesión de control del ... Congreso, la portavoz popular en la Cámara baja, Ester Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de «abandonar a las mujeres que dijeron que iban a proteger» y ha avisado a los socialistas de que «se darán cuenta» de su «ineficacia» cuando «los españoles y las españolas voten».

